Cinematograficamente, eis uma vida invulgar. Tudo começou com a primeira longa-metragem, Cães Danados, um dos acontecimentos emblemáticos do Festival de Cannes de 1992: uma estreia exuberante, com ligação direta à tradição do cinema noir, ao mesmo tempo revelando a agilidade de um argumentista perito em diálogos de surpreendente dramatismo e ironia.

Tais qualidades valeram-lhe dois Óscares, ambos na categoria de argumento original. O primeiro, partilhado com Roger Avary, distinguiu o seu trabalho em Pulp Fiction, já depois da consagração com a Palma de Ouro de Cannes, em 1994 -- continua a ser o filme que lhe serve de "bilhete de identidade" junto de espectadores de todo o mundo --; o segundo diz respeito a Django Libertado (2012), outro exemplo da sua ligação à herança dos géneros mais populares de Hollywood, neste caso o western.