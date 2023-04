Quem vai à guerra

Que bom que é entrar num filme apto a torcer a malha das expectativas. Nação Valente é isso mesmo, um objeto de feliz estranheza que nos põe a espreitar para dentro da ferida aberta da guerra colonial sem amparos de interpretação. Sabemos apenas que o lugar é Angola e o ano 1974, altura em que os portugueses estavam a fugir da colónia, território então tomado pela ação de grupos independentistas. O resto forma-se na nossa consciência ao sabor da errância de personagens que contam uma história de violência, entre o absurdo e a tragédia, com inusitados lampejos de ternura. A guerra colonial que interessa ao cineasta, Carlos Conceição, não é um tema para refletir academicamente, mas uma visão do passado que permite criar imagens políticas com uma vibração do presente.

Nesta segunda longa-metragem o realizador de Serpentário regressa à Angola natal não apenas para ir ao encontro dos fantasmas coloniais, mas para refrescar o modo de representação desses espectros da memória. E é aí que se torna impossível descrever Nação Valente para além da sua ideia de "conto de soldados" ou drama de guerra desalinhado (a certa altura, com uma atrevida fusão de géneros cinematográficos). A sua construção surpreendente pede que se guarde segredo nos detalhes, embora possamos referir que um quadro de Brigitte Bardot emerge na noite, ou que Anabela Moreira (genial), no papel de uma trabalhadora do sexo, se presta a uma aparição "divina" para militares virgens...

O patriotismo inscrito no título é aquele que define os jovens soldados como Zé, interpretado por João Arrais, um moço com corte de cabelo moicano e semblante assustado que, às ordens de um coronel, acredita estar a servir honrosamente a sua nação. Ele e os outros rapazes - homens imberbes de farda que vivem rodeados por um muro infinito, sem noção do tempo que já passou - são no fundo réplicas portuguesas de Hiroo Onoda, figura de fascínio na qual o realizador admite ter-se inspirado. Falo do soldado japonês que viveu na selva filipina durante 29 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, convencido de que era suposto dar continuidade à sua missão, num qualquer plano ficcional da realidade (o filme Onoda, 10 000 Noites na Selva, de Arthur Harari, uma estreia do último ano, narra esse caso verídico). Carlos Conceição pega em tal referência e leva Nação Valente para uma inebriante sugestão onírica, com um absoluto domínio formal na busca das imagens que provocam inquietação. É um filme que nos transporta pela força da mise-en-scène, incessantemente justa, graciosa e sombria.

Aqui a guerra é uma criação mental, uma geografia imaginária, um estado de alerta permanente face ao inimigo próximo, ou tão simplesmente uma loucura remansada. A ideia em si não parece original e já teve diferentes expressões, sobretudo no cinema americano, através dos filmes sobre a Guerra do Vietname, mas o que distingue Nação Valente passa pelo pacto entre uma luz austera (belíssimo trabalho do diretor de fotografia Vasco Viana) e uma veia lúdica, qual gostinho a série B. O antípoda da sisudez de uma lição de História, embora não seja nenhuma brincadeira.

