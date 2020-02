Saudemos um ovni cinematográfico. De facto, num tempo em que as gerações mais jovens são (des)educadas para pensar que o cinema começou quando os estúdios Marvel começaram a contratar técnicos de efeitos especiais, há um evidente risco comercial em produzir e difundir um filme como Seberg - Contra Todos os Inimigos, realizado por Benedict Andrews, sobre uma atriz tão esquecida como a americana Jean Seberg (1938-1979).

Afinal, quem se lembra de Jean Seberg? De forma breve, mas sugestiva, o começo do filme coloca-a no contexto em que nasceu a sua carreira, e também a sua mitologia. Descobrimo-la, assim, a interpretar Joana d'Arc, estreante, aos 19 anos, em Santa Joana (1957), sob a direção de Otto Preminger. Depois, são evocadas outras referências fundamentais da sua filmografia, incluindo, claro, o filme-farol da Nova Vaga francesa: À Bout de Souffle/O Acossado (1959), de Jean-Luc Godard (citado pelo título inglês: Breathless).

Em qualquer caso, não estamos perante um banal inventário filmográfico: trata-se de expor as convulsões de uma personagem que, num misto de voluntarismo e ingenuidade, se envolveu na agitação política de um tempo dramático da sociedade norte-americana, em plenos anos 60, com a guerra do Vietname como perturbante pano de fundo.

No centro dos acontecimentos narrados pelo filme está o facto de Jean Seberg, na sequência das suas tomadas de posição em defesa dos direitos dos afro-americanos - e, em particular, do seu apoio ao partido Panteras Negras -, ter sido sistematicamente vigiada pelo FBI. Mais do que isso: a agência de investigação e segurança dos EUA difundiu informações no sentido de desacreditar a sua personalidade, facto que levaria mesmo o marido de Seberg, o escritor Roman Gary (interpretado no filme por Yvan Attal), a considerar que a ação do FBI terá sido um fator decisivo na eclosão dos muitos problemas psicológicos da atriz e, por fim, na sua morte prematura (provável suicídio, nunca esclarecido), contava 40 anos.

O filme, entenda-se, não é uma "tese" sobre esta coleção de factos (as referidas declarações de Gary nem sequer são citadas). Aquilo que lhe confere uma especial qualidade evocativa, a que talvez possamos chamar "psicológica", é o facto de lançar pistas sobre esta complexa teia de personagens, sem santificar umas ou demonizar outras. Nesta perspetiva, o infeliz subtítulo português (Contra Todos os Inimigos) ignora os contrastes afetivos e emocionais que são, em boa verdade, a matéria principal do filme, a ponto de personagens como o militante Hakim Jamal (Anthony Mackie) ou o investigador do FBI Jack Solomon (Jack O'Connell) serem tratadas muito para lá de qualquer cliché dramático ou ideológico.

Tudo isto passa, como é óbvio, pela composição de Kristen Stewart, assumindo a figura de Jean Seberg muito para lá de qualquer mimetismo simplista (mesmo se o cabelo curto ou o vestido às riscas de O Acossado são inevitáveis referências iconográficas). É também um labor de risco, já que se trata de encontrar uma verdade humana que ilumine a herança mitológica de Seberg, sem a remeter para uma abstração sem espessura histórica. Enfim, são elementos que confirmam o estatuto de Seberg - Contra Todos os Inimigos como um peculiar objeto fora de moda.

Classificação: * * * [ Bom ]