Queens of The Stone Age foram os mais aplaudidos no NOS Alive

Queens of The Stone Age no palco NOS, na edição 15ª do Alive, no Passeio Maritimo de Algés

A edição deste ano do NOS Alive estreiou o Audio Mood Analysis, é uma solução de análise sonora habilitada por inteligência artificial e suportada pela tecnologia 5G que permitiu uma medição em tempo real das reações sonoras do público, identificando os momentos de maior entusiasmo nas atuações nos palcos NOS e Heineken.

Foram analisados diferentes tipos de sons, incluindo palmas, gritos, assobios, risos e até momentos de silêncio, nos 31 concertos. Os Queens of The Stone Age receberam o maior número de aplausos do público, seguidos de Arctic Monkeys e The Black Keys, os três concertos mais aplaudidos ao longo dos três dias do festival.

Os concertos de The Black Keys e Carolina Deslandes & Bárbara Tinoco foram os que os fãs mais acompanharam a cantar em sintonia com os artistas. Relativamente à variável do assobio, Lil Na X, Arctic Monkeys e Black Keys assumiram o comando da multidão, enquanto os fãs de Angel Olsen lideraram a intensidade dos gritos de entusiasmo.

De uma forma geral, Angel Olsen, Arctic Monkeys e Bombazine foram os os artistas que proporcionaram as performances mais intensas ao longo dos três dias, gerando uma maior variedade de reações entre o público.

O Audio Mood Analysis captou dados que ainda vão ser analisados pelas equipas da organização, com o objetivo de extrair novas conclusões que poderão ser aplicadas na próxima edição do NOS Alive e em futuros eventos culturais ou desportivos.