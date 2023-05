Em 1977, um dos mais importantes achados arqueológicos do século XX, revelou o túmulo de um alto dignitário chinês do século V a.C. onde, entre outras preciosidades, estava mais de uma centena de instrumentos musicais, incluindo dois carrilhões, um dos quais com 64 sinos em bronze. Tal facto, só por si, demonstra até que ponto a arte sonora foi sempre fundamental para a civilização chinesa, que nela vê a chave para a manutenção do equilíbrio entre o céu e a terra.

Segredos como este podem ser descobertos até 15 de Maio na exposição "Instrumentos Musicais Chineses", patente na galeria do Torreão Sul do Palácio Nacional de Mafra. Comissariada por Enio de Souza, investigador do Centro Cultural e Científico de Macau e do Instituto de Etnomusicologia e Centro de Estudos em Música e Dança da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a mostra, abrangente no tempo e no espaço, inclui aerofones, cordofones dedilhados, friccionados e percutidos, bem como instrumentos de percussão em madeira, metal e pele de animal.