As aventuras de espionagem consagradas com o título Missão Impossível começaram em 1966... Não com Tom Cruise, entenda-se, nessa altura ocupado com as actividades próprias de um aventureiro com 4 anos de idade. Foi no dia 17 de setembro daquele ano que a CBS emitiu o episódio piloto da série Mission: Impossible, revelando o grupo de agentes secretos do IMF (Impossible Missions Force), apostados em descobrir e desmantelar duas bombas atómicas do arsenal bélico de um ditador, algures numa ilha das Caraíbas...

Na altura em que está nas salas de cinema o novo Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte 1 (a segunda parte será lançada no verão de 2024), vale a pena lembrar que esta é, de facto, uma saga - ou, se quisermos usar a designação industrial: uma franchise - que começou na televisão. Ao longo de sete temporadas, foram produzidos 171 episódios, o último dos quais transmitido a 30 de março de 1973.