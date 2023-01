Eis uma estreia realmente excecional: Ursos Não Há, do iraniano Jafar Panahi (Prémio Especial do Júri no último Festival de Veneza), é um objeto de cinema fascinante e inclassificável, projetando-nos numa reflexão tão primitiva quanto atual. A saber: qual a dimensão política do ato de filmar? Ou ainda: como é que uma imagem se relaciona com o mundo à sua/nossa volta?

Ursos Não Há coloca em cena o próprio Panahi, a dirigir uma rodagem, no mínimo, insólita: os técnicos e atores estão a filmar numa cidade turca, enquanto ele vai dirigindo os trabalhos, através do seu computador, a partir de uma aldeia iraniana, próximo da fronteira com a Turquia. Como bem sabemos, esta é uma narrativa que não pode ser dissociada de dados muito concretos da vida artística e pessoal do autor.