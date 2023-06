Quadro de Klimt atinge recorde europeu com venda em leilão por 98,7 ME

Um dos últimos retratos criados pelo pintor austríaco Gustav Klimt (1862-1918) foi vendido em leilão, na terça-feira, por 85,3 milhões de libras (98,7 milhões de euros), atingindo assim um recorde para uma obra de arte leiloada na Europa.

Vendido a um colecionador de Hong Kong acima da estimativa de 65 milhões de libras (75,2 milhões de euros), o quadro "Dama com Leque" ultrapassou assim o recorde anterior, da escultura "Walking Man I", de Alberto Giacometti, também vendido na Sotheby's, em 2010.

"Depois de uma batalha de licitações de 10 minutos entre quatro clientes ao telefone e presentes na sala, o quadro alcançou um novo recorde para uma obra de arte na Europa e, também, para Gustav Klimt. O resultado é também o segundo valor mais alto alguma vez pago por um retrato em leilão", indicou a Sotheby's.

O quadro é considerado o último retrato que Klimt completou antes da morte.

#AuctionUpdate Gustav Klimt"s last great masterpiece "Dame mit Fächer" (1917-18) soars to $108.4m / £85.3m at #SothebysLondon, setting a new auction record for the most valuable painting ever sold at auction in Europe. #SothebysModern pic.twitter.com/0v4DGxdTf4 - Sotheby's (@Sothebys) June 27, 2023

Retratando uma mulher de identidade desconhecida, a pintura reúne todos os valores técnicos e exuberância criativa que definem os grandes trabalhos do pintor, salientou a casa internacional de leilões.

Nessa altura, Klimt tinha iniciado trabalhos de maior expressividade, com padrões mais alegres, cores e formas -- como flores e dragões - num estilo influenciado por artistas contemporâneos como Van Gogh, Matisse e Gauguin.