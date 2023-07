Prova de Vida 1 - Eládio Clímaco

Eládio Táboas Clímaco, que nasceu em Lisboa em 27 de Outubro 1941 e tem portanto 80 e um ano, quase dois, é hoje encarado como um velho faraó do pequeno écran, uma espécie de Amenófis IV do serviço público, homem nado e criado no preto e branco, mas que aguentou bem, muito bem, e sempre com galanteria e charme, a nem sempre fácil transição para as primeiras cores do sistema PAL.

Noutra encarnação, terá sido um faquir, partenaire do Drácula, porteiro de um hotel de cinco estrelas ou quiçá Gloria Swanson. Nesta, foi o rosto apresentador do Festival da Canção e dos Jogos Sem Fronteiras, aos quais deu a sua cara e o seu corpo, decerto também algo do espírito, coisas de que só hoje temos vaga lembrança e que de nós exigem até basto esforço de memória, cada vez mais falha, pois que, também como ele, já não vamos para novos (e ninguém diga que está bem).

Na rua, diz, a toda a hora lhe pedem para tirar selfies, como se fosse um chefe de Estado, que em parte o foi e é, tantas foram as tardes e noites em que consigo teve um país inteiro à mercê, coladinho à tela. O mundo a seus pés, ou quase, seja em tempos de ditadura, seja nos pródromos da democracia, que cobriu como locutor do Telejornal do canal público, o único que então existia, para bem dos nossos bocados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O pai queria-o engenheiro e chegou a andar no Técnico, mas o convívio com os artistas e os intelectuais da Brasileira do Chiado, que diz ter conhecido de perto (mestre Almada, Sarah Afonso, Laura Soveral, Maria Carlota Álvares da Guerra), encaminhou-o para os palcos, não sem antes ter feito a tropa e frequentado Arquitectura. Através de Maria Carlota Álvares da Guerra, jornalista e locutora do Rádio Clube e da Renascença, mãe da actriz Maria do Céu Guerra e do jornalista João Paulo Guerra, conheceu Fernando Amado, do Centro Nacional de Cultura, dramaturgo e encenador, homem de vários talentos, conservador e monárquico, reaccionário, integralista, que, após ter estado nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, criara uma tabela de marcas atléticas adoptada internacionalmente. Em 1963, com o apoio de João Osório de Castro e de um grupo de jovens actores amadores, Amado fundou a Casa da Comédia, mas retirou-se um ano depois por motivos de saúde. Eládio estreou o teatro, ao lado de Fernanda Lapa e de Maria do Céu Guerra, com quem fez o parzinho amoroso de Deseja-se Mulher, peça da autoria de Almada, encenada por Fernando Amado. Seguiram-se outras funções, no palco e na rádio, esteve quatro anos aos microfones da Rádio Graça, fundada em 1932 por um guarda-livros do bairro, e que a partir da Rua Machado de Castro e, depois, da Rua da Verónica, esmagou corações de gerações com o folhetim A Força do Destino, o da "coxinha do Tide".

Foram os colegas de Eládio na Rádio Graça que o inscreveram, sem ele saber, num concurso para novos locutores que a RTP abrira. No dia das provas, aos Estúdios do Lumiar, estava numa pilha de nervos, mas terá passado bem nos exames de inglês, de francês, de leitura do Telejornal, de leitura da contracapa de um disco de música clássica (para ver se os candidatos sabiam pronunciar a palavra Beethoven), acrescidos de uma entrevista e de uma apresentação em palco. Tempos depois, recebeu uma carta em casa dos pais, dizendo ter sido seleccionado, na companhia de outras futuras glórias do éter, Raul Durão, Maria Elisa, Ana Zanatti. Ao início, foram "pau para toda a obra", dixit Clímaco, que confessou ter feito de tudo um pouco naquela que seria a sua "casa" de sempre: telejornais, locuções de continuidade, gravações, sonorizações, dobragens para filmes infantis, etc., etc. Em 1973, estreou-se no entretenimento, com o programa Domingo à Noite, ao lado de Alice Cruz, de Maria Margarida, de Henrique Mendes e com rubricas de humor de Florbela Queirós e Norberto de Sousa. Gravavam aos sábados à tarde, primeiro no Villaret, depois no Maria Matos, e a seguir as fitas iam à censura para depois serem emitidas ao domingo.

Não sendo politizado, confessa, Eládio era "do contra". E, em Domingo à Noite, ele e Alice Cruz tinham até uma deixa à clef para arreliar os censores, avessos a sufrágios populares: "Votamos por uma noite muito feliz". Noutra ocasião, esta por alturas do Natal, o lápis-azul cortou uma frase da sua autoria - "As nossas mãos têm sóis que podem aquecer a humanidade" - que Clímaco ainda hoje acha lindíssima ("era uma frase tão bonita, tinha-me custado tanto a magicar, por que é que havia de ser proibido?"), mas que nos abstemos de comentar.

No dia 25 de Abril, tinha locuções marcadas para as 9.30 da manhã e, apesar dos avisos feitos na rádio para que todos ficassem em suas casas, apresentou-se nos Estúdios do Lumiar ao volante do MGB descapotável que tinha comprado, na altura, com os primeiros ordenados e a ajuda do pai. Ao ver um tanque estacionado à entrada, pensou no pior e disse para os seus botões, por certo doirados: "Olá! Isto não é brincadeira, é um tanque. Epá, eu estou completamente acabado. Um carro descapotável, com um tanque à frente, os tipos dão-me um balázio!" Esqueceu-se Eládio, nesse aperto, de que aquilo era uma revolução, sem dúvida, mas travada em Portugal, paroquial e compincha: logo do alto do tanque, claro, saiu um antigo colega seu dos tempos de Arquitectura, que lhe deu um grande abraço e o mandou seguir rampa acima. Dentro dos estúdios, Fernando Balsinha e os homens do MFA disseram-lhe que aquele já estava escalado para apresentar o Telejornal daquela jornada histórica e mandaram-no regressar no dia seguinte, o que fez, sempre com impecável garbo e não menor profissionalismo.

"Entre nós, o grande entusiasta dos Jogos foi José Fialho Gouveia, que com Eládio apresentou a primeira edição portuguesa, transmitida em 1979 a partir Praça de Touros de Cascais."

Em 1976, ao lado de Ana Zanatti, apresentou o Festival da Canção, nesse ano intitulado Uma Canção para a Europa, com Carlos do Carmo a entoar todas as 12 músicas a concurso. Do ponto de vista estatístico, ou de custo-benefício, era sempre uma tragédia - até à vitória de Salvador Sobral em 2017, Portugal era o país que participava no Festival há mais anos sem nunca ter vencido, sendo que, em 50 anos, apenas nove canções portuguesas ficaram dentro do top-10 das posições finais -, mas à crueza dos números Eládio prefere a beldade das nostalgias, sobretudo uma, assaz romântica: foi na edição de 1983 que a sua compère Valentina Torres conheceu o vencedor da contenda, Armando Gama, com quem estaria casada 23 anos, antes de o autor da enternecedora Esta Balada que te Dou, recentemente falecido de cancro do pâncreas, ter optado por uma companheira 35 anos mais nova, que acabou acusando o autointitulado "5.º Beatle" de violência doméstica e posse de arma proibida.

Antes de Vladimir Putin ter dado um novo e mais sinistro sentido a esta expressão, os Jogos Sem Fronteiras foram uma invenção do general de Gaulle, com o apoio do chanceler Adenauer, coisa portanto política, e ao mais alto nível, visando unir os jovens de um continente que se diz velho e, em simultâneo, aprofundar o ideal europeu. Em Itália já existia um programa parecido, entre as várias cidades da bota, o Campanile Sera, pelo que foi só juntar o Intervilles francês, a Bélgica e a Alemanha para que a primeira edição visse a luz em 1965 (a última teve lugar em 1999 e, apesar de a União Europeia de Radiodifusão ter anunciado um remake em 2006, nada mais se fez). Entre nós, o grande entusiasta dos Jogos foi José Fialho Gouveia, que com Eládio apresentou a primeira edição portuguesa, transmitida em 1979 a partir Praça de Touros de Cascais. Além da dupla Fialho-Clímaco, outro dueto memorável, os árbitros Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi - horas felizes, irrepetíveis, menos castas do que muitos julgam; não seria a idade da inocência, já que esta nunca existiu, mas era um tempo de maior decência, ou antes assim parece.

Depois disso, Eládio fez outras e várias coisas: regressou ao teatro com Armando Cortez, em Os Padres Também se Confessam, de 1983; apresentou programas com Felipa Garnel e Isabel Angelino; foi dançarino convidado do Dança Comigo, em 2003; esteve na RTP-Memória; participou na série Nelo e Idália, de 2015, três anos depois do imenso adeus à casa e à caixa onde foi famoso.

Em inúmeras entrevistas, tem dito que gostaria de regressar, não tendo percebido, provavelmente, que a televisão que foi sua, hoje, já não existe e que a sua gentlemanship arrebicada, de tipo britânico, muito característica das burguesias do Estado Novo e do que então se considerava a quintessência da "classe" e de ser "um senhor", é agora coisa de outro planeta (tratava o pai por "meu pai", o que só por si define um carácter e uma época).

© Vítor Higgs / DN

Eládio Clímaco esteve na charneira entre duas filosofias de entretenimento popular: a que considerava que a recriação das massas deveria ser feita a partir de cima, elevando-lhe a educação e o gosto; e a que rejeita paternalismos de elite, sustentando que os espectadores devem ser senhores absolutos do seu próprio lazer e que só vale, portanto, "o que o meu povo gosta". O populismo televisivo antecipou e pavimentou o político e entre a TV de Eládio Clímaco, Ana Zanatti, Maria Leonor e Henrique Mendes, de um lado, e a de Cristina Ferreira, João Baião, Rui Unas ou José Carlos Malato, do outro, não há apenas uma diferença geracional de protagonistas e respectivas origens sociais, há a distância que vai, ou deveria ir, entre o festival da Eurovisão e a música pimba. Morreu o mundo de Eládio, mas ele, posto que melancólico e tristonho, dizendo não ter hoje mais do que três amigos íntimos, continua vivo e saudável, e nós a ver. Ainda bem.



Historiador. Escreve de acordo com a antiga ortografia.