Programa Cultura em Expansão no Porto arranca com Dead Combo

Dead Combo abrem o ciclo de concertos no Porto

O programa fundado em 2014 pretende, na sua sétima edição, dar continuidade à estratégia implementada em 2019, que se centrou em três polos principais: a Junta de Freguesia de Campanhã, o Grupo Musical de Miragaia e a Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira - Previdência / Torres.

Este ano, refere o dossier de imprensa, o objetivo será a consolidação do trabalho feito no passado e a criação de um novo polo na Associação de Moradores da Bouça.

O programa, que cruza diversas áreas disciplinares - cinema, dança, música, teatro e performance -, apresenta um total de 46 projetos em 72 récitas, levando a 22 locais da cidade do Porto nomes do panorama artístico nacional como Clã, Dead Combo, JP Simões, Lena d'Água, Lula Pena, Mariana Tengner Barros, Palmilha Dentada, Pedro Marques, Raquel André, Teatro Experimental do Porto, Três Tristes Tigres, Vânia Rovisco e Vera Mantero, entre muitos outros.

Haverá ainda um reforço nos projetos de envolvimento de diferentes comunidades num trabalho artístico colaborativo, com 12 projetos de residência com iniciativas e autores como Blind Zero, Frankão, Ondamarela, Rafael Alvarez, Rui Catalão e Tânia Dinis.

O arranque da sétima edição fica a cargo dos Dead Combo, que se apresentam na Associação de Moradores da Pasteleira Torres Vermelhas no âmbito da digressão que marca o fim da banda.

Da programação para 2020, em abril, destaque o espetáculo JP Simões & Amigos "Canções de José Mário Branco e outras Cantigas de Abril", que sobe ao palco no dia 25.

O cantor, compositor, letrista, contista e dramaturgo, apresenta um espetáculo especial para o 25 de Abril onde, acompanhado por uma banda criada para a ocasião, irá interpretar músicas de sua autoria e ainda explorar outras cantigas de Abril e não só, destacando-se uma homenagem a José Mário Branco.

Em julho, destaque ainda para o projeto "Cozinha (s)", criado pelo Teatro Experimental do Porto (TEP), com direção artística de Catarina Barros, que se associa a diversos momentos musicais ao longo da programação do Cultura em Expansão, colocando em cena cinco criadores diferentes.

Partindo de um cenário que é uma cozinha completamente funcional e móvel, irão ocupar o espaço, à vez, e nele criar pequenos espetáculos originais. O projeto, que sobe ao palco na Associação de moradores do Bairro Social da Pasteleira - Previdência/Torres, culmina com um espetáculo que junta os cinco monólogos no Parque da Pasteleira.

Destaque ainda para o espetáculo de rua "O Sete Pecados Mortais", de Ricardo Alves, que resulta da colaboração entre o Teatro da Palmilha Dentada e o Teatro Independente de Paranhos, em cena nos dias 03, 09 e 10 de julho.

O Cultura em Expansão deste ano conta ainda com a iniciativa "Campanhã é a minha Casa", um projeto colaborativo que acontece nos dias 17 de julho, 28 de agosto e 25 de setembro, e que pretende aproximar a freguesia de Campanhã ao grande ecrã.

Os moradores da freguesia serão desafiados a partilharem as suas coleções de filmes e registos de família que servirão de base à realização de três curtas-metragens pelos realizadores Cláudia Varejão, Edgar Pêra e Sónia Amen.

Já no dia 09 de outubro, Vera Mantero apresenta dois dos solos que marcaram uma carreira com mais de três décadas.

Da programação definida para o mês de novembro destaque para "Guanche", um cine-concerto de Legendary Tigerman e Pedro Maia, com Íris Cayatte, que parte do filme homónimo que retrata uma viagem que começa no alto da Ilha da Madeira e termina no Oceano Atlântico.