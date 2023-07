Primeiro-ministro canadiano pede a Taylor Swift: "Não faças deste mais um verão cruel"

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau pediu um concerto da superestrela norte-americana Taylor Swift no Canadá, após a cantora ter anunciado mais datas para a sua digressão mundial e ter ignorado mais uma vez o país.



"Sou eu, olá. Sei que há sítios no Canadá que adorariam ter-te. (...) Por isso, não faças deste mais um verão cruel. Esperamos ver-te em breve", respondeu Trudeau num tweet que fazia referência a letras das canções de Swift e que rapidamente se tornou viral na quarta-feira.

It"s me, hi. I know places in Canada would love to have you. So, don"t make it another cruel summer. We hope to see you soon. - Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2023

A artista não atua no Canadá desde 2018 e a adição de novas datas à sua digressão Eras Tour, que começa em março no Arizona, não incluiu o país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A super estrela da música planeia mais de 100 concertos até ao verão de 2024 nos Estados Unidos, México, Europa, Ásia e Austrália.

Em Portugal, foi anunciada esta semana uma segunda data: Taylor Swift vai atuar no Estádio da Luz nos dias 24 e 25 de maio de 2024.

No mês passado, um deputado conservador canadiano lamentou o que chamou de falta de respeito da cantora pelo seu país e pediu-lhe também que guardasse algumas datas para o Canadá.