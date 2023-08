Prémio literário Booker revela 13 nomeados para edição de 2023

Treze livros foram nomeados para a edição deste ano do prémio literário Booker, com 10 nomes a serem indicados para o galardão britânico pela primeira vez, anunciou esta terça-feira a organização.

As obras nomeadas, que devem ser escritas em inglês e publicadas no Reino Unido e Irlanda, são "A Spell of Good Things", da nigeriana Ayòbámi Adébáyò, "Old God's Time", do irlandês Sebastian Barry, "Study for Obedience", da canadiana Sarah Bernstein, "If I Survive You", do norte-americano Jonathan Escoffery, "How to Build a Boat", da irlandesa Elaine Feeney, e "This Other Eden", do norte-americano Paul Harding.

Também nomeados foram nomeados os livros "Pearl", da britânica Siân Hughes, "All the Little Bird-Hearts", da conterrânea Viktoria Lloyd-Barlow, "Prophet Song", do irlandês Paul Lynch, "In Ascension", do escocês Martin McInnes, "Western Lane", da também britânica Chetna Maroo, "The Bee Sting", do irlandês Paul Murray, e "The House of Doors", do malaio Tan Twan Eng, que assim viu os seus três livros nomeados para o Booker.

De acordo com o comunicado da organização, há quatro livros de estreia na lista de nomeados: os assinados por Jonathan Escoffery, Siân Hughes, Viktoria Lloyd-Barlow e Chetna Maroo.

Por outro lado, Sebastian Barry "junta-se a um grupo seleto de 10 outros escritores que foram nomeados para o Booker pelo menos cinco vezes.

A seleção dos 13 nomeados foi feita a partir de 163 livros publicados entre 01 de outubro de 2022 e 30 de setembro de 2023 no Reino Unido e na Irlanda.

De acordo a organização, a lista de finalistas vai ser anunciada no dia 21 de setembro e o vencedor vai ser conhecido no dia 26 de novembro, numa cerimónia em Londres. O autor da obra distinguida com o prémio recebe 50 mil libras (58,5 mil euros).

"A lista é definida pela sua frescura - pela irreverência das novas vozes, pela iconoclastia das vozes estabelecidas. Todos os 13 romances iluminam o que significa existir no nosso tempo e fazem-no de maneiras originais e entusiasmantes. A sua amplitude é vasta, quer em assunto quer em forma: chocaram-nos, fizeram-nos rir, encheram-nos de angústia, mas acima de tudo ficaram connosco. Esta é uma lista para entusiasmar, desafiar, encantar, uma lista para deslumbrar", afirmou, citada no comunicado, a presidente do júri, a escritora canadiana Esi Edugyan.

O restante painel de jurados foi composto pela atriz Adjoa Andoh, pela poeta e editora Mary Jean Chan, pelo autor e professor James Shapiro e pelo ator e escritor Robert Webb.

Nenhum dos livros nomeados está traduzido para português e apenas alguns autores têm obras editadas no mercado nacional, como Sebastian Barry ouAyòbámi Adébáyò.