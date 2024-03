Pré-publicação. O Monte do Silêncio

Este é o primeiro capítulo do mais recente livro de Francisco Camacho, intitulado O Monte do Silêncio (D. Quixote). Anteriormente, o autor, antigo jornalista que agora é editor do Grupo Leya na área de não-ficção, publicou dois outros romances, Niassa, que foi distinguido com o Prémio P.E.N. Clube na categoria Primeira Obra, e A Última Canção da Noite.