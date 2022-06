Post Malone e a força de encher um palco sozinho

Post Malone entrou no palco com um copo e cigarro na mão para mostrar que estava pronto para se divertir com o público português, que o recebeu com bastante animação. Foi a sua conexão com o público que mostrou porque foi o cabeça de cartaz deste último dia de festival e o artista mais esperado da noite.

Sozinho no palco mas sem precisar de mais ninguém para o acompanhar, a energia do cantor foi suficiente para preencher qualquer espaço vazio que pudesse haver. Sempre agradecido, Post Malone fez questão de terminar todas as canções com "muito obrigado senhoras e senhores".

A felicidade de voltar a pisar um palco português foi clara com o artista a dizer que Portugal "é um dos sítios mais incríveis do mundo", sem deixar de agradecer "por me permitirem vir ao vosso lindo país".

Austin Richard Post, o seu nome de nascimento e como se apresentou e retirou do palco, teve um momento com algumas músicas acústicas mas imediatamente voltou à energia inicial. Inclusive partiu a guitarra que utilizou no final da penúltima canção da noite "Rockstar".

Anitta: o baile funk tomou conta da cidade do rock

Anitta trouxe a energia e a força do baile funk ao Palco Mundo com os vários hits que fazem parte da sua carreira. "Eu estou muito feliz e emocionada. Espero que estejam amando tanto quanto eu estou a amar". A cantora brasileira fez questão de mostrar como estava agradecida por pisar este palco. No entanto, vários momentos caricatos e engraçados não foram deixados passar pelos fãs. Desde partir os óculos que tirou da cabeça de um fã a subir ao palco com uma bandeira espanhola.

Também a família de Anitta subiu ao Palco Mundo para dançar com a cantora que nunca deixa de mostrar a forte ligação aos seus.

Anitta © Rita Chantre / Global Imagens

Jason Derulo: a estrela do TikTok

O cantor norte-americano trouxe uma atuação em que a dança tal como a voz tiveram o mesmo lugar de destaque. Na sua segunda vez em Portugal, Jason Derulo quis dar tudo durante a hora em que esteve em palco, com dançarinas e efeitos visuais. Sem deixar de esquecer o TikTok e as redes sociais, o cantor explicou como durante a pandemia estas se tornaram num refúgio para a sua arte, e entrou com a canção "Savage Love", umas das suas danças mais conhecidas. Incentivou mesmo várias vezes o público a "tornar o Rock in Rio viral".

Jason Derulo © Rita Chantre / Global Imagens

HMB: a festa em modo nacional

Os HMB abriram as atuações do Palco Mundo no último dia de festival e quiseram trazer a festa desde o início da tarde à cidade do rock. A banda trouxe um concerto com energia mal pôs os pés do palco, sempre a incentivar o público.

O grupo teve um momento emocionante ao cantar a música "Peito", mas não deixou o astral baixo por muito tempo ao trazer os ritmos do funk ao palco principal do Rock in Rio.