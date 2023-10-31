Português DJ Ride é campeão mundial de Party Rocking no campeonato 2023 da IDA

O produtor português DJ Ride venceu, na categoria Party Rocking, o Campeonato Mundial de DJ, promovido pela IDA (Associação Internacional de DJ, sigla em inglês), e irá receber o prémio em dezembro na Polónia, anunciou esta terça-feira a organização..O agenciamento de DJ Ride recorda, num comunicado hoje divulgado, que este "é o primeiro título mundial que conquista a solo, a juntar aos dois outros títulos que venceu na categoria Show [do mesmo campeonato] em conjunto com Stereossauro, com a dupla Beatbombers, em 2011 e 2016"..Party Rocking é uma nova categoria "que tem um maior foco na área do 'clubbing' com técnicas de 'scratch/turntablism' [duas técnicas de manipulação de música com gira-discos e mesa de mistura] e em que um dos objetivos é a mistura de vários estilos musicais, da eletrónica ao hip-hop, rock e 'drum & bass'"..O vencedor das categoria Scratch é anunciado durante a final do Campeonato Mundial de DJ 2023, marcada para 2 de dezembro em Cracóvia, na Polónia, e na qual será disputada ao vivo a categoria de Show e Técnica..DJ Ride é o nome artístico do DJ, produtor e engenheiro de som Oliveiros Tomás Oliveira, das Caldas da Rainha, um dos mais elogiados e respeitados nomes do universo 'hip hop' português..Em 2007 editou o primeiro álbum, "Turntable Food", ao qual se seguiram "Psychedelic Sound Waves" (2009) e "Life in loops" (2012), "From Scratch" (2015), que conta com a participação de artistas como Capicua, Valete, NBC e Jimmy P, e "Light Speed" (2020). Pelo meio editou também alguns EP e colaborou com músicos e bandas como The Legendary Tigerman, Micro Audio Waves, A-Trak e o DJ e produtor Holly, seu irmão..Em 2003, formou com o também DJ e produtor Stereossauro (Tiago Norte) a dupla Beatbombers.