Amanhã, domingo, a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) tem um dos seus pontos altos da atual temporada: o concerto de Carnaval no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. No repertório, peças de Dvorák, Brahms, Smetana e Josef Strauss, entre outros. O concerto faz parte do programa de celebração dos trinta anos da OML, que culminarão em julho deste ano.

Uns dias antes do concerto de Carnaval estivemos na Travessa da Galé, o local que alberga a OML e onde a música chega de todos os lados ao mesmo tempo que alunos e profissionais se cruzam, uns mais apressados que outros, nos corredores frios do edifício à beira Tejo. Numa das salas de ensaio, enquanto a próxima aula não começa, falamos com Miguel Honrado, diretor executivo, e Pedro Neves, maestro da OML. Na conversa revisita-se os últimos trinta anos, repletos de crises externas, e fala-se do atual estado da música clássica - com os músicos e alunos da OML a virem à baila - e do muito que há de fazer em Portugal nesta área. A começar pelo desejo de um local físico, uma casa para os concertos da orquestra profissional da Metropolitana e com isso relacioná-la melhor com o público português.