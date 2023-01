"Portugal não é um país fácil para o meio criativo"

O que nos quer dizer com este alla?

É um trabalho muito autobiográfico. Nunca tinha exposto este lado mais vulnerável e pessoal, mas agora é a altura certa, passados cinco anos do último álbum e de termos passado por uma pandemia. E a pandemia deu-me tempo para pensar no que queria ser tanto como pessoa como enquanto artista, e de explorar temas como a androginia ou o bullying que sofri enquanto miúda, e que muitos, miúdos e adultos, sofrem hoje em dia. Fez-me sentido ir para esse lado mais autobiográfico e que, se calhar, na altura do álbum anterior (Antwerpen) não tinha maturidade para tal.

Musicalmente, este álbum tem grandes diferenças do anterior? Já disse noutras entrevistas que este era um trabalho com mais cor.

Sim, muito mais cor, apesar de serem temas mais pessoais e mais pesados. No fundo, a música serviu como escape, mas o facto de ser mais colorido aconteceu de forma automática. Não queria de todo uma forma igual ao Antwerpen em termos de composição. Não pensei muito naquilo que ia fazer, tinha uma imagem estética e duas demos muito cruas, mas que não definiam quaisquer géneros musicais do que podia ser o alla. Depois foi entrar em estúdio com o Rui Gaspar, o produtor que costuma trabalhar comigo, e fomos vendo o que ia saindo.

O processo criativo passa por pensar primeiro na estética e depois na música?

Sim, é muito estranho. Costumo dizer que quando vou compor em estúdio a música vem em segundo plano, o que é estranhíssimo, porque vou compor um álbum e não fazer uma pintura. Neste trabalho inspirei-me muito em livros e na literatura. Li muito durante a pandemia, foi a minha maior inspiração. Aliás, inspiro-me no que está ao meu redor e não na música que oiço, pois antes de ir para estúdio tento não ouvir música para não me influenciar. Mas as áreas do teatro, cinema, literatura são as que me inspiram muito. Este disco foi também o tentar criar uma banda sonora dos livros que li. Um deles, e o que mais me inspirou, foi o Contos de Saki.

Há várias participações neste trabalho: Ana Deus, Angélica Salvi, Selma Uamusse, Noiserv, entre outros. As músicas foram compostas já a pensar neles?

Não, antes pelo contrário, quis que as participações servissem para difundir o mundo deles na minha música. Uns trouxeram influências moçambicanas, outros influências jazzísticas, outros o punk ou o techno.

Como se pode definir a Surma em termos musicais? Está catalogada no género independente (indie), eletrónica ou é outra coisa?

Fazem-me essa pergunta muitas vezes... Não quero entrar em rótulos e não sei definir muito bem o que faço. É uma mescla de várias coisas, de várias inspirações, que vão do punk ao metal ou ao rock, ouço tudo. Para este novo trabalho já me disseram que é hard pop, talvez... É uma etiqueta de que nunca tinha ouvido falar, se calhar é ambicioso...

Essa mistura de estilos, uma mescla, onde se sente bem, tem a ver com a formação de jazz no Hot Clube de Lisboa?

Ajudou-me bastante para criar em termos mais teóricos, apesar de não ligar muito à teoria na música, mas o jazz ajudou-me a definir o que vou fazer em cada estrutura e em termos de composição. Não gosto de fazer uma música que seja verso, refrão, verso, refrão. Mas, em termos práticos, não tenho uma fórmula específica para criar.

Surma é nome artístico ou alter-ego de Débora Umbelino. São muito diferentes uma da outra?

A Surma é a verdadeira essência da Débora, e é muito estranho falar na terceira pessoa (risos). Estou hoje muito diferente de quando comecei a apresentar-me como Surma, estou muito mais livre e segura de mim mesma. Assumir uma personagem foi sempre o meu objetivo. A Surma foi sempre um escape para ser eu mesma sem pensar naquilo que os outros pensam.

O nome Surma tem uma história.

Sim, os Surma são um povo indígena de Etiópia que não liga a bens materiais e vive a vida no momento, que cria muitas ligações humanas, tem uma grande comunhão e sentimento de partilha. E quando criei o projeto quis que não fosse só de música. Gostava muito de passar uma temporada com eles e aprender mais.

O que ficou da experiência no Festival da Canção, em 2019?

Aprendi muitas coisas...televisão e horários nobres. A RTP tem feito um trabalho inacreditável desde que o Salvador Sobral venceu o Festival ao convidar bandas e músicos emergentes. Foi uma experiência que me elevou a todos os níveis. E neste novo trabalho estou a colocar em prática coisas que aprendi no Festival. Como fazer stage design ao meu gosto, ter uma equipa só minha de cores, bailarinos, make-ups, stylists, etc. O simples facto de ter estado na TV deu-me uma grande experiência para o que estou a fazer agora. Foi bom estar entre amigos numa coisa tão séria. E foi um primeiro desafio ao cantar em português, porque nunca tinha cantado. E nunca na vida pensei chegar à final. Foi uma experiência fantástica. Repetia tudo.

É natural de Leiria. Apesar de sons com alguma influência urbana, sei que Leiria é um local eleito para a composição...

Sim, percebo a parte urbana porque o meu som é caótico, mas também vai buscar muito das minhas raízes de campo. Componho muitas das coisas em Lisboa, mas é lá, em Leiria, que vou para finalizar as demos e é lá que tenho o tempo suficiente para recriar o que faço antes.

E, por falar em Lisboa, como sente a cidade em termos criativos?

A arte feita em Portugal está a passar por uma fase inacreditável, e não só na música, mas também na pintura, cinema, teatro, etc. Acho que Lisboa tem muitas pessoas talentosas e que se inspiram umas nas outras. Por exemplo, o Dino (D"Santiago) e a Selma (Uamusse ) são das pessoas que mais me inspiram na exploração dos ritmos tradicionais africanos para um mundo mais conceptual. E não é só em Lisboa, é em todo o país. A Ana Lua Caiano ou os Bandua estão a ligar muito o cancioneiro tradicional português à eletrónica mais experimental. De há quatro anos para cá a arte está a crescer muito em Portugal.

E tem havido interligações, colaborações, entre as diferentes áreas artísticas?

Sim, sinto isso. Há uns anos cada um estava na sua bolha, mas agora nota-se que há vontade de interligar as diferentes áreas. Tenho trabalhado com o teatro, cinema e moda. Sinto muito esse sentimento de partilha. Talvez na literatura seja onde sinto que ainda falta alguma união. Mas tem sido um caminho inacreditável.

Sendo esse caminho inacreditável, também há dificuldades?

Portugal não é um país fácil para o meio criativo! A começar pelo Orçamento do Estado, mas não quero entrar por aí. Lembro que trabalhei com uma atriz francesa que me contou que em França há contratos, há seguros de saúde, para os artistas. Basta fazerem um X de horas de trabalho por mês para terem um ordenado. Em Portugal é muito difícil viver da arte, e podíamos estar o dia todo a falar disso, acho que é um problema cultural. Contudo, estamos a melhorar muito na curiosidade por coisas novas, as pessoas têm muita curiosidade.

E quem é o público da Surma?

Boa pergunta... não sei. Já vi pessoas de 70 anos e crianças de 10 anos nos meus concertos. Mas depende muito dos locais onde vou tocar. O Facebook diz-me que estão entre os 25 e os 40 anos.

E agora, em termos de concertos, o que vem aí?

O mais próximo será a 28 de janeiro, no Salgado Fest, no Maus Hábitos no Porto. Depois vou ao South by Southwest no Texas, Estados Unidos. Segue-se a Bélgica, em fevereiro, e muitos concertos a nível nacional. A minha ambição é levar este trabalho ao maior número de pessoas possível.

