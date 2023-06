Porta dos Fundos regressa a Portugal com espectáculo de improviso

Porta dos Fundos, na sua tour de teatro de improviso, regressa aos palcos portugueses entre 22 e 30 de julho com a peça, "Portátil", e convidam Inês Aires Pereira que se vai estrear neste formato, ao lado de nomes como, Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda e o músico Andrés Giraldo.

A digressão arranca em Lisboa, no palco do Tivoli BBVA nos dias 22 e 24 de julho. Já no dia 23, o espetáculo viaja até ao Teatro das Figuras, em Faro, e a 26 de julho, o grupo humorista atua no Casino de Tróia.

Na reta final do mês, o coletivo e a atriz portuguesa viajam para norte, para subirem ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, nos dias 27 e 28 de julho, e no dia seguinte (29), na Altice Forum Braga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A digressão dos Porta dos Fundos termina no dia 30 de julho no Convento São Francisco, em Coimbra.

O espetáculo terá como ponto de partida uma entrevista a um convidado da plateia que dará origem a uma peça inteiramente improvisada e com uma narrativa estruturada, para garantir, no final, um espetáculo rico na abordagem e cumplicidade com a plateia.

Portátil pretende ser um lugar de invenção, de desdobramento, de desenvolvimento dos atores. Para os espectadores, será possível testemunhar, ao vivo, o processo criativo do colectivo.