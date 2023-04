Políticas culturais de Portugal e Brasil na Casa da América Latina

O pretexto é a visita de Estado de Lula da Silva a Portugal, mas o encontro designado Diálogos Culturais Luso-Brasileiros que se realizará na próxima sexta-feira, 21, na Casa da América Latina, em Lisboa, vai muito além das questões políticas e diplomáticas. Como disse ao DN, Manuela Júdice, secretária geral desta instituição, "os laços que ligam Portugal e Brasil são antigos e importantes, e manifestam-se nas mais variadas áreas, sendo a cultural, eventualmente, a mais expressiva. Se começou por ser a televisão o veículo de maior aproximação entre os dois países, a verdade é que a música assume, igualmente, um papel relevante, assim como a literatura, o património cultural ou o turismo."

Assim, em parceria com entidades como Audiogest - Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, CQS/FV Advogados, BM&A - Brasil Música e Artes e Visapress, a Casa da América Latina (situada na Avenida da Índia, 110) promove um encontro que tem como principal objetivo "discutir as ligações atuais e futuras entre os dois países, pretendendo fortalecer os laços que já existem e criar novas oportunidades."

Os trabalhos iniciar-se-ão às 9.30 da manhã, com as palavras introdutórias de António de Almeida Lima, vice-presidente da Casa da América Latina, e Daniel Nogueira, diretor Executivo da BMA. Seguir-se-á um debate sobre o tema "As artes no Brasil e em Portugal", com a participação de Maria Marighella, presidente da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e um elemento ainda por designar da Direção-Geral das Artes, de Portugal. Em foco, ainda durante a manhã, estarão Cinema e Televisão no painel "Coproduções: desafios e oportunidades", com Luis Chaby Vaz, presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual, Suzana Gato, presidente da APIT (Associação Portuguesa de Produtores Independentes), Joelma Oliveira Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Liliane Mutti, cineasta e conselheira da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente). O advogado Fábio Cesnik modera. O painel 2 será dedicado à industria musical, "Economia do Streaming: desafios e oportunidades". Intervirão Miguel Carretas, diretor-executivo da Audiogest, a cantora e compositora Carminho, Paulo Rosa, diretor da Pro-Musica, e Pierre Aderne do projeto Rua das Pretas. Ricardo Castanheira (da Sony Music Europe e Latam) moderará.

A tarde iniciar-se-á com um diálogo entre os ministros da Cultura dos dois países: a partir das 14.40, Pedro Adão e Silva (Portugal) e Margareth Menezes (Brasil) falarão sobre políticas culturais e os desafios que se colocam aos governos nesta área de atuação. Seguir-se-á o painel "Património Cultural e Turismo: desafios e oportunidades", com Dalila Rodrigues, diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, Gonçalo Rebelo de Almeida , CEO do Grupo Vila Galé, Marcelo Freixo, Presidente da Embratur

Adriana Rouanet, diretora do Instituto Rouanet e Antonio Grassi (ex diretor presidente da Funarte e do Instituto Inhotim). O último painel do dia será dedicado ao tema "Média e conteúdo - desafios e oportunidades." Participam Carlos Eugénio, diretor executivo da VISAPRESS, João Moraes Palmeiro, diretor-executivo do Aveiro Media Competence Center, Roberto Faustino, ex-diretor de programação da Tv Globo e da Tv Brasil, produtor e guionista de cinema e Monica Monteiro, diretora executiva da NewCo - Grupo Bandeirante s de Comunicação. Modera Cristina Soares, do jornal Público.

A entrada é livre mas está sujeita a inscrição para o mail reservas@casamericalatina.pt (indicando nome, entidade que representa e cargo). Também é possível assistir em live streaming, acedendo ao link https://fb.me/e/4Ag7mhVTK.