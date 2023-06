Poeta Nuno Júdice recebe o Prémio Iberoamericano Ramón López Velarde 2023

Nuno Júdice, de 74 anos, recebe galardão do Governo Zacatecano, no México.

O poeta português Nuno Júdice recebeu o Prémio Iberoamericano Ramón López Velarde 2023, "por internacionalizar a obra do poeta zacatecano Ramón López Velarde e pô-la à disposição dos portugueses".

O ensaísta, novelista e professor receberá o galardão atribuído pelo Governo de Zacatecas, nas 29 Jornadas Lopezvelardenas 2023, dedicadas ao autor da obra "Suave Pátria", que se realizarão entre 11 e 19 de junho, no México.

A diretora do Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde", María de Jesús Muñoz Reyes, referiu em conferência de imprensa que a atribuição deste galardão a Nuno Júdice foi unânime entre o Comité Honorífico de Seleção, compostos por reconhecidos poetas e escritores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No momento em que foi anunciado o galardão atribuído a Nuno Júdice, a representante da Cultura do Governo Zacatecano tinha a seu lado o poeta Javier Acosta Escareño, que recebeu também recentemente o Prémio Internacional de Poesia da Cidade de Mérida 2022. A governante sublinhou a importância das jornadas Lopezvelardenas, considerando que são um dos momentos mais marcantes do ano cultural no estado mexicano, Zacatecas, e até do país. "Nós, os zacatecanos temos a responsabilidade e a sorte de termos recebido esta herança, a da poesia de Ramon Lopez Velarde. É um património nosso e temos de o manter".