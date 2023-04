Podcast de Mafalda Castro e Rui Simões chega aos palcos em junho

"Bate pé", o Podcast do casal Mafalda Castro e Rui Simões - um dos mais ouvidos em Portugal - vai chegar aos palcos durante o mês de junho por três datas, em três locais diferentes.

No dia 15 de junho, a primeira das três sessões ao vivo começa em Lisboa, no Tivoli BBVA, e depois segue para o Porto, no Teatro Sá da Bandeira, a 21 de junho. O novo projeto do casal termina depois em Almada, na Academia Almadense, a 30 de junho

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e custam entre 14 e 22 euros.