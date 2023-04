Uma festa do audiovisual ibero-americano com zero filmes e séries portuguesas ou brasileiras nomeados. Para o Brasil, uma surpresa, para Portugal, uma norma. A décima edição destes prémios presididos por Enrique Cerezo, empresário que é conhecido também por ser o presidente do Atlético de Madrid, teve uma cerimónia no super auditório IFEMA nos arredores de Madrid com mais pompa do que circunstância. Tudo em grande: centenas de convidados de toda a América hispânica, três apresentadores, muitas estrelas da música hispânica, cenários extravagantes e um formato de gala a mimetizar os Óscares. Meios não faltam.

Da ausência portuguesa fica-se a pensar se será falta de lobby dos produtores de obras como Fogo Fátuo, de João Pedro Rodrigues; Alma Viva, de Cristèle Alves Meira, ou Restos do Vento, de Tiago Guedes, junto destes votantes, ou se será pela simples razão de esses filmes não terem visibilidade de mercado na América Latina. Uma questão que terá incomodado a Academia portuguesa - mais uma vez, Paulo Trancoso, o presidente, esteve ausente. A ausência mais notada até terá sido a interpretação de Albano Jerónimo em Restos do Vento, sobretudo ele que é um nome forte no mercado latino... Também, por alguma razão, Portugal é o único país que não transmite esta cerimónia.