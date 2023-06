Cineasta solitário, avesso a qualquer escola ou movimento - em particular, a conterrânea Nouvelle Vague -, Maurice Pialat permaneceu no tempo como uma figura radical, espécie de criança sem modos que fez o seu caminho exercendo uma arte cinematográfica à margem das correntes artísticas. Tendo isso em conta, e de olhos postos na sua primeira longa-metragem, A Infância Nua (L"Enfance Nue, 1968), é quase impossível não identificar o perfil do próprio cineasta (então com 43 anos) no enjeitado François, um menino que transita de família em família, sem conseguir controlar o seu impulso de mau comportamento, entregando-se a asneiras mais violentas do que outras, que traçam um génio irremediavelmente destrutivo. "Ele dá trabalho mas tem bom coração", diz a mulher da segunda família que o acolhe. E nessa dobra da dureza e da bondade "invisível" Pialat imprime a urgência de um cinema não polido, com ganas de captar a energia bruta da realidade, sem deixar de insinuar o curso interior das emoções.

Nesta obra-prima inédita no circuito português, que começa a ser exibida amanhã (20h00) no Nimas, em Lisboa, está concentrada toda essência formal de Pialat. A saber, uma linguagem propositadamente imperfeita, sem a fluidez simulada pelas convenções narrativas, que trabalha a ficção em jeito de documentário (na senda dos irmãos Lumière), encenando pedaços de vida que se colam uns aos outros numa lógica de matéria crua. E ainda assim, este é um cinema que não ignora o argumento, antes o transforma em veículo para "documentar" os seus atores; no caso de A Infância Nua, não atores.