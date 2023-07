Bom teste ao mercado nacional: numa altura em que os números de Super Mario Bros, da Warner e Homem-Aranha Através do Aranhaverso, da Sony, foram surpreendentes, será que ainda há famílias que cumprem em massa a tradição do filme de verão da Disney?

Os opostos atraem-se. Esta é a premissa da animação de verão da Disney, Elemental, de Peter Sohn, aposta da Pixar que nos EUA não teve resultados de bilheteira condizentes com o historial do passado. O romance em questão diz respeito a dois seres da Cidade Elemento. Ele chama-se Wade e é uma alma aquática feliz, rapaz de boas famílias aguadas, ela Ember, jovem fogosa que ajuda o pai emigrante numa loja na zona menos "in" da cidade. Cidade essa onde os moradores pertencentes aos elementos fogo, água, terra e ar vivem em conjunto. Um romance impossível que desafia crenças num mundo gerido pelas fronteiras instituídas. O moral da história: os seres aquáticos são descritos como privilegiados e eventualmente preconceituosos, enquanto os do fogo mais classe trabalhadora e vistos como emigrantes.

Cinema íntimo e pessoal