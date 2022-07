Personagens que detesto? "Todos os fascistas e genocidas. Venha o diabo e escolha!"

A sua virtude preferida?

Respeito.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sentido de humor.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Para além do sentido de humor, o companheirismo.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Lealdade.

O seu principal defeito?

Preguiça.

A sua ocupação preferida?

Ouvir música.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Um belo dia de praia com os amigos, ao final do dia comer um prato de caracóis e umas cervejas, ir tomar um duche a casa e sair outra vez para jantar. Perfeito!

Um desgosto?

Quando o meu avô morreu a uma semana de eu fazer 18 anos.

O que é que gostaria de ser?

Chef de cozinha

Em que país gostaria de viver?

Gosto muito do meu país, mas também não me importava de viver uma temporada algures no sul de França.

A cor preferida?

Preto.

A flor de que gosta?

Gypsophila.

O pássaro que prefere?

Beija-Flor.

O autor preferido em prosa?

Teolinda Gersão, Ian Mcewan.

Poetas preferidos?

Herberto Hélder, Sophia de Mello Breyner .

O seu herói da ficção?

Deus.

Heroínas favoritas na ficção?

Arya Stark.

Os heróis da vida real?

Malala Yousafzai, por lutar pelos direitos das crianças principalmente do sexo feminino, mesmo depois do atentado que sofreu e quase perder a vida, não baixou os braços e continua na luta.

As heroínas históricas?

Joana d"Arc, uma jovem camponesa que lidera um exército para salvar o seu país é absolutamente incrível.

Os pintores preferidos?

Caravaggio, Pollock, Hopper.

Compositores preferidos?

Beethoven, Chopin, Shostakovich.

Os seus nomes preferidos?

Augusto ( o nome do meu avô) e Argentina ( nome da minha bisavó). Também adoro os nomes Simão, Mia e Ari.

O que detesta acima de tudo?

O abuso de poder.

A personagem histórica que mais despreza?

Todos os genocidas e fascistas, venha o diabo e escolha!

O feito militar que mais admira?

O que o Movimento das Forças Armadas alcançou de 24 para 25 de Abril de 1974.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Poder camuflar a minha pele.

Como gostaria de morrer?

Sem dor, numa noite de sono tranquila de preferência.

Estado de espírito atual?

Um bocado irritada, porque estou cheia de alergias! Viva a primavera!

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os erros que não vêm por maldade.

A sua divisa?

Volta sempre aos lugares onde já foste feliz.