Pepetela distinguido com o Prémio Literário dstangola/Camões

O romance Sua Excelência, de Corpo Presente foi a obra de Pepetela distinguida com o Prémio dstangola/Camões, em Angola. De acordo com o júri, presidido por Irene Guerra Marques, linguista e docente na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, e constituído pelo jornalista e escritor Carlos Ferreira e por Manuel Muanza, Professor auxiliar no Departamento de Língua Portuguesa no Instituo Superior de Ciências da Educação, a obra premiada "reafirma a condição de Pepetela como escritor de primeira água, angolano, africano e universal".

O júri adianta ainda que "Sua Excelência, de Corpo Presente é um dos exemplos mais apurados do escritor, se atendermos não apenas à sua atualidade, como também à forma como mantém, jovem e lúcida, a ironia, a crítica sociocultural e uma criatividade intensa que acompanha os avanços e recuos da realidade angolana e até mesmo africana, no que diz respeito à realidade que vivemos ao Sul do Saara."

Esta obra é uma crítica mordaz ao abuso de poder e aos sistemas de governo totalitários disfarçados de democracias, escrita com uma ousadia literária e um sentido de humor inteligente. Pepetela já tinha ganho em fevereiro de 2020 o Prémio Literário Correntes d'Escritas com a mesma obra.