Imagem do ensaio do espetáculo Profecia do Princípio do Mundo.

Todo o mundo é um palco. E todos os homens e mulheres, atores." E, no entanto, apesar dessa universalidade do teatro, quem espera ver o autor desta frase - William Shakespeare na peça Como Vos Aprouver - representado numa Casa do Povo, no interior do país? Ou Harold Pinter ou Brecht? Apresentado ao público em março último, o Centro Internacional de Dramaturgia (CID), sediado na Guarda, tem a descentralização como um dos seus principais propósitos.

Para isso, inicia nesta terça-feira um conjunto de "escolas" voltadas para a escrita para e sobre o teatro. Para o ator, encenador e professor Marcos Barbosa, que dirige o centro, trata-se de "mostrar de forma inequívoca que a descentralização cultural é compatível com programas e convidados de grande dimensão internacional".