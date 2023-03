The Last of Us (HBO)

"Daddy é um estado de espírito. Eu sou o teu daddy." Terá sido quando Pedro Pascal pronunciou estas palavras, fixando a câmara, numa entrevista à Vanity Fair no último ano que o termo colou. Mais recentemente, na passadeira vermelha da première de The Last of Us, perante a pergunta da jornalista sobre a sua fama planetária na internet, e depois de esta lhe dar a ler um tweet, voltou a admitir o agrado em relação ao epíteto: "Eu sou o teu daddy cool e maroto", disse, mais uma vez olhando para a câmara... Ambos os momentos, que circularam num ápice na grande rede, vieram animar (ainda mais) o status do ator que está definitivamente a dominar as atenções. Ainda no mês passado vimo-lo dar um ar da sua graça no Saturday Night Live protagonizando um sketch que parodia o próprio fenómeno à sua volta: surge como um professor perplexo com a adoração dos seus alunos, que se fartam de publicar vídeos virais da sua pessoa em poses sexy, mas - moral da história - essa perplexidade acaba por dar lugar à aceitação. É basicamente um resumo da reação de Pascal a tudo isto.

O facto de o chileno-americano de 47 anos não ser pai, na genuína aceção da palavra (daí a ideia do "estado de espírito"), torna a questão bastante curiosa. Mas antes de chegarmos ao motivo mais plausível desta fama, que passa necessariamente por dois grandes sucessos no pequeno ecrã, vale a pena perceber a natureza do termo...