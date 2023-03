Pedro Azevedo vence Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II

O cenógrafo e figurinista Pedro Azevedo venceu a quarta edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, numa cerimónia que decorreu a 3 de março no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

"Esperamos que este Prémio possa continuar a contribuir, de forma consistente e regular, para a valorização do trabalho de jovens profissionais a nível nacional, em momentos das suas carreiras que são, muitas vezes, críticos para o seu desenvolvimento futuro. O reconhecimento do trabalho notável de jovens profissionais é uma aposta no futuro do teatro português.", afirma Rui Catarino, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, congratulando Pedro Azevedo em nome da equipa.

"Queremos continuar a premiar jovens talentos, dando espaço para que cresçam e contribuam para o panorama cultural português", refere Teresa Thobe, Responsável de Marca, Patrocínios e Parcerias do Grupo Ageas Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O galardão, que reconhece e promove novos talentos no campo teatral, tem um valor pecuniário de 5.000€ e é atribuído anualmente a um profissional de teatro com até 30 anos, cujo trabalho artístico se tenha destacado no ano anterior à atribuição do prémio.

Resultante da parceria entre o Teatro Nacional D. Maria II e o Grupo Ageas Portugal, em anos anteriores, o prémio foi atribuído a Sara Barros Leitão, Mário Coelho e Cárin Geada.