É um homem da raia como só o sabem ser os portugueses e os espanhóis que, por obra da Geografia e da História, contam mais uns com os outros do que com Lisboa ou Madrid. Em Fuenteheridos, província de Huelva, Manuel Moya cresceu a ouvir a saga dos contrabandistas das duas bandas, que, graças a essas existências vividas ao arrepio da lei, foram conseguindo criar os filhos.



Não é de surpreender, por isso, que cedo se tenha abeirado da língua portuguesa e se tenha posto a traduzir para castelhano autores como José Saramago, José Cardoso Pires, Mia Couto, Miguel Torga, Paulo Kellerman ou Lídia Jorge. Traz palavras de uma língua para outra, como outrora os vizinhos transportavam café ou tabaco, com a diferença de que neste transporte não há o pânico constante à GNR ou à Guardia Civil. "Fui inspirado pelo rio da minha aldeia, cuja água vem de Portugal e graças ao sistema hidráulico, volta para lá. É um pouco isso que eu faço: recebo as palavras dos escritores portugueses e torno-as acessíveis em língua espanhola."

Mas foi quando se aventurou no "bosque denso, sem trilhos certos da obra de Fernando Pessoa", como lhe chama, que Manuel Moya empreendeu a grande aventura intelectual da sua vida. Uma aventura que chega agora a uma clareira com a publicação de uma biografia do poeta, Pessoa, El Hombre de Los Sueños (edição Ediciones del Subsuelo), que foi apresentada esta quinta-feira na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, por Ignacio Vazquez Molini e pela editora da obra, Laura Claravall Serra. Mas o que vem trazer esta biografia, pouco depois de terem surgido os livros de Richard Zenith (Pessoa: Uma Biografia) e João Pedro George (O Super-Camões)?