Paraíso de Nuno da Rocha abre comemorações dos 30 anos de CCB

A ópera Paraíso de Nuno da Rocha vai abrir as comemorações do 30.º aniversário do Centro Cultural de Belém. Este espetáculo vai estrear-se no dia 27 de janeiro, às 20.00, no Grande Auditório do CCB. Esta proposta, encomendada a Nuno da Rocha, surge na sequência e em continuação da obra Inferno, que o compositor estreou em 2020.

Em colaboração com o coreógrafo Marcos Morau foi criada uma obra que conflui várias tipologias artísticas da música e dança.

Paraíso conta a história de uma ilha "Kalis, uma ninfa, fala-nos da sua viagem com as Ménades que fugiram do continente, dos fogos, da guerra e do caos. À deriva, através do mar, Kalis e as Ménades acabaram por chegar à ilha, onde criaram uma nova sociedade de partilha e convívio. Recordando os tempos antigos e as imagens que a assombram, Kalis evoca os fantasmas do passado, incluindo as figuras de Caronte, Eurídice e Orfeu, antes de acolher o Coro dos Vivos, um grupo de recém-chegados à ilha. Uma dança, como um rito de passagem, tem então lugar entre as Ménades para acolher os vivos, numa celebração da beleza, dos sonhos e dos mundos possíveis", explica Nuno da Rocha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Elísio Summavielle, presidente do CCB, considera que esta encomenda assume uma das vertentes da missão estatuária da Fundação Centro Cultural de Belém, em que, produzindo novas criações e lançando reptos aos criadores, solidariza-se com eles no risco e na continuada inovação do tecido cultural, oferecendo aos públicos a possibilidade de descobrirem novas realidades artísticas.