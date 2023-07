É um facto que os grandes clássicos do cinema de há quatro ou cinco décadas, ou mais, não constituem matéria dominante na programação dos canais TVCine. Seja como for, à semelhança de algumas plataformas de streaming, também neles temos encontrado propostas de redescoberta de títulos mais ou menos "antigos", a provar que a importância da memória cinéfila já não deixa ninguém indiferente. Saudemos, por isso, a possibilidade de reencontro com sete longas-metragens de Michelangelo Antonioni (1912-2007), mestre absoluto do moderno cinema italiano e símbolo exemplar de uma produção europeia que nunca menosprezou o valor dos seus autores.

Massimo Girotti e Lucia Bosè em Escândalo de Amor: o melodrama depois do neo-realismo