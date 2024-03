Para quem tem medo dos filmes de Natal!

É possível fintar o espírito da quadra e encontrar cinema sem guloseimas de natal? Por cada Wish da vida há também um Wim Wenders de luxo para alternativa. Este ano, nos cinemas até se estreou cinema de ação reacionário de Hollywood com a lente de John Woo, Silent Night- Vingança Silenciosa. Ficam as alternativas para quem não se quer render ao cinema temático destes dias...