O filme começa com uma criança, a protagonista, a espreitar um ritual mediúnico. Parece-me que há neste gesto algo primitivo do próprio cinema: uma vontade de ver o que não é suposto. Esta ideia diz-lhe alguma coisa?

Diz muito. Essa é a imagem que resume quase todo o pensamento do filme: olhar para o que nos é proibido ver e contar. Pôr os olhos nesses rituais de bruxaria é como entrar num lugar de intimidade que não pode ser contado em público. Durante muitos meses questionei-me se teria legitimidade para trazer ao cinema este tipo de histórias, sobretudo histórias passadas nas aldeias, porque sempre que ouvia falar destas práticas de séances percebia que se tratava de um tabu. Então esse olhar da criança é o meu próprio olhar enquanto realizadora... Há um cineasta muito importante para mim, o [Maurice] Pialat, cuja forma de olhar para a realidade me parece resumir bem a minha obsessão quando faço cinema: tentar olhar para essa realidade sem sentir que estamos a fingir. É preciso entrar nela de forma total.

E os olhos da criança possibilitam essa entrada...

Quando comecei a escrever o argumento - demorou mais ou menos quatro anos -, durante os dois primeiros, a personagem era uma adolescente, e isso trazia, quase como um encargo, a necessidade de cair nas temáticas do teenage movie, como os amores de verão, o corpo a mudar, etc. Algo que me afastava do assunto principal: a herança mística, a transmissão de saberes entre uma avó e uma menina. O facto de ela ser adolescente impedia-me de traduzir a força do meu tema. E quando decidi pela infância consegui focar-me e entrar, de forma mais orgânica e onírica, naquelas crenças. A infância é o território dos primeiros medos, dos terrores noturnos, muitas vezes um território solitário, ao mesmo tempo que permite o espanto: ver o mundo de um ponto de vista mágico. Uma criança comunica naturalmente com este imaginário, pode inventar mundos e fazer com que o espectador aceite essa dimensão mais esotérica. Com uma adolescente passava a ideia de que ela estava próxima da loucura, de um distúrbio mental. Não queria nada disso. E depois, como realizadora, preciso de alimentar a minha parte infantil, porque contar histórias e fazer filmes estabelece uma ligação com algo primitivo e arcaico da humanidade.