Para acabar de vez com a dança da sucessão

Escrever sobre a quarta temporada de Succession é toda uma operação anti-spoiler. Tivemos acesso a quatro episódios de um total de 10, mas, prudentemente, não nos vamos alongar para lá do primeiro, marcado por um novo aniversário de Logan Roy, esse leão de cabelos brancos que atravessa a sala com tímidos sorrisos falsos e impropérios reprimidos, perguntando-se porque é que toda a gente à sua volta está tão alegre... Eis um ato que aqui se repete: também a primeira temporada (2018) tinha como motivo de arranque a comemoração dos 80 anos do magnata interpretado por Brian Cox. Depois disso, muitas festas e reuniões se seguiram, com níveis altos de acidez, humor negro e almas feitas em cacos. Seja como for, todos sobreviveram para estar ali (ou à distância de uma chamada), no primeiro episódio da última temporada de Succession, a mostrar reverência àquele ser que, lá no fundo, consideram "aterrorizante, como se o Pai Natal fosse um assassino", nas palavras certeiras do primo idiota, Greg (Nicholas Braun). Apenas uma das personagens de que vamos sentir falta quando a HBO Max lançar o derradeiro episódio deste capítulo final que começa agora.

O anúncio importante foi feito pelo criador da série, Jesse Armstrong, numa entrevista à The New Yorker em fevereiro. "É definitivamente o fim", disse, admitindo que essa finitude está contida no próprio título Succession (Sucessão), e que sempre esteve na sua mente, embora se mantivesse aberto às hipóteses lançadas nas conversas com a sua equipa de argumentistas. "Poderíamos fazer algumas temporadas curtas ou mais duas temporadas. Ou poderíamos continuar durante muito tempo e transformar a série em algo diferente, uma espécie de diversão mais despreocupada e de longo alcance, onde teríamos semanas boas e semanas más. Ou poderíamos fazer algo um pouco mais musculado e completo, e sair em grande -- esta sempre foi a minha preferência." Um raciocínio que termina com a certeza de que a narrativa fechou um ciclo, sendo esta a temporada concebida "para esgotar todas as nossas reservas de interesse", contendo "alguma dor em todas as personagens, que é realmente forte."

Habituámo-nos a pensar em Succession pelas suas inúmeras situações de comédia comportamental, com os ricos a serem ricos numa linguagem "afetiva" muito específica e inserida no contexto corporativo, mas há também muita dor que se foi infiltrando na dinâmica emocional dos quatro filhos de Logan. O caso de Kendall (Jeremy Strong) será o mais citável, pela linha que definiu ao longo das temporadas, mas entre todos eles se sente que the kids are not alright na dança da sucessão. Veja-se, por exemplo, a melancolia de Shiv (Sarah Snook) -- que se pode transformar noutra coisa -- no início desta temporada, em que os irmãos estão unidos... contra o pai. Uma "aliança rebelde", como é chamada a certa altura.

Nesta coreografia/disfunção familiar ambientada numa Nova Iorque de frieza empresarial, onde se apanham jatos privados como quem bebe um copo de água, o destino do império de media Waystar Royco, fundado por Logan, foi sendo adiado à medida que a série absorvia os sinais do seu tempo. Não é por acaso que haverá sempre a tentação de comparar a já mítica personagem de Brian Cox com Rupert Murdoch, o líder da Fox News, mas também de ler esta febre do mundo dos negócios à luz das notícias do Financial Times ou do Wall Street Journal, inspiração revelada pelo próprio criador de Succession. Em todo o caso, o peso cultural que a série foi ganhando fez com que se invertessem os pontos de referência: agora são os Roys, a família fictícia que é usada mediaticamente para designar os impérios familiares da vida real. Qualquer um.

Chegados a este ponto, até no prestígio é preciso saber acabar. Interromper algures os diálogos afiadíssimos de uma pequena amostra de gente que diz que se ama enquanto planeia a próxima jogada destrutiva. Poucas séries tiveram a capacidade de construir um universo de personagens tão coeso, em que as palavras e as ações de cada um se mantivessem tão constantes e singulares dentro da representação em geral dos privilegiados. Quer dizer, não haverá dois Roman (o irmão mais novo) ou dois Tom (o marido de Shiv) como os de Kieran Culkin e Matthew Macfadyen, ambos figuras por vezes ridículas, por vezes a raiar a compaixão, mas imensas vezes irresistíveis no seu humor cortante e quase sempre impossíveis de decifrar por completo.

Essa arte está sobretudo na escrita arguta dos referidos diálogos, que torna eficaz toda a psicologia ambígua destes seres. Diálogos cuja imprevisibilidade permite entrar na última temporada sabendo que tudo pode acontecer, e nenhuma hipótese, mais ou menos shakespeariana, deve ser excluída.

Por falar em ecos de Shakespeare, o óbvio rei Lear deste cenário, Brian Cox, não tem medo do ponto final na série que lhe deu o maior papel da sua carreira até agora. À publicação Variety disse que aplaude a decisão de Jesse Armstrong: "Ele é muito disciplinado nesse aspeto e também muito britânico." Apreciação de um ator escocês, de 76 anos, que nota que "a tendência americana é ordenhar tudo o que vale a pena". Parece uma resposta seca ao estilo de Logan, mas a verdade é que Cox vai "sentir falta do elenco, da atmosfera, da bonomia", e também "um bocadinho" da sua personagem. Aquela que o criador descreveu como alguém que "rejeitaria qualquer sugestão de que não ama os seus filhos ao máximo". Curiosas são as demonstrações desse amor - não há nada como um bom vilão impossível de se resumir na quantidade de vezes que diz fuck off.

