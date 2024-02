Painéis de Almada Negreiros no porto de Lisboa vão começar a ser restaurados

As obras de conservação e restauro dos painéis de Almada Negreiros começam na segunda-feira e surgem na sequência da assinatura de um protocolo entre a Administração do Porto de Lisboa e o Grupo World Monuments Fund Portugal, com um financiamento de 427 mil euros, através de donativos de mecenas nacionais e internacionais.