Ovar rompe o cerco à pandemia com curta-metragens

E se, subitamente, o cinema viesse de Ovar, rompendo as fronteiras impostas pelo combate à pandemia? Eis uma notícia inesperada, porventura insólita, mas bem típica dos tempos de confinamento que vivemos e, em particular, da arte de saber lidar com as circunstâncias, enriquecendo a comunicação e, neste caso, celebrando a cinefilia: o Shortcutz Ovar vai disponibilizar, online, toda a sua programação de 2019.

Talvez seja importante recordar que o Shortcutz não é um festival, antes uma rede internacional regida por um conceito de programação cujo objetivo primordial é dar a conhecer o universo plural das curtas-metragens. Com duas regras fundamentais: as sessões são de entrada livre e, sempre que possível, envolvem conversas dos realizadores dos filmes apresentados com os espectadores.

A presença do Shortcutz em Portugal é especialmente significativa, já que, além de Ovar, se reparte por núcleos ativos em Lisboa, Porto, Guimarães, Vila Real, Viseu, Covilhã, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Faro, Funchal, Leiria, Alcochete e Cascais. O Shortcutz Ovar iniciou a sua quarta temporada em janeiro deste ano, tendo tido o seu último evento público em março, uma sessão que serviu para distinguir os premiados da programação de 2019. O título vencedor foi Entre Sombras, de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos; Sleepwalk, de Filipe Melo, recebeu o prémio do público [trailer].

É essa programação, justamente, que agora vai poder ser vista no YouTube, de alguma maneira reproduzindo a estrutura das sessões realizadas ao longo do ano passado, sempre numa sala do Museu Júlio Dinis (ao todo, estarão disponíveis 28 dos 30 títulos então projetados). A primeira sessão está marcada para esta quinta-feira (dia 16), incluindo John, de Rita Ornellas, Ensaio sobre a Morte, de Margarida Madeira, e Fidalga, de Flávio Ferreira. Ao todo serão nove sessões, sempre à quinta-feira, num canal do YouTube criado e gerido pelo município, através da Ovar/Cultura - em cada semana, os filmes mantêm-se disponíveis num período de visualização entre as 22.00 e as 02.00.