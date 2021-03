Tem sido no jazz que Kiko Pereira, 51 anos, tem feito grande parte de uma carreira também partilhada pelo ensino, como professor de canto e técnica vocal, chegando em tempos a ser considerado pelo crítico José Duarte "a melhor voz masculina de Portugal". A prova disso está em álbuns como Raw, o aclamado trabalho de estreia a solo, de 2003, ou o não menos elogiado L"USA, editado em 2012 enquanto Kiko & the Jazz Refugees, a mesma denominação que agora recupera, mas com uma outra banda, para navegar nas águas turvas do blues. "A questão do nome só surgiu quando começámos realmente a compor. Decidimos então recuperar os Refugees para uma nova vida, porque tem a ver com a filosofia do grupo anterior, que não era bem jazz, apesar de também o ser. E como este disco é mais azulado, substituímos o jazz pelos blues", explica ao DN.

A seu lado, nesta nova reencarnação dos Refugees, tem alguns "velhos companheiros de estrada", todos eles músicos reconhecidos no panorama de jazz e blues nacional, como António Mão de Ferro (guitarras), Jorge Filipe Santos (teclados), Carl Minnemann (baixo) e João Cunha (bateria). E apesar de todas as composições serem do próprio Kiko Pereira, os ambientes musicais, que tanto vão do blues mais tradicional ao rock and roll clássico, com passagens pela soul e, claro, pelo jazz, foi desenhado em conjunto. "Comecei sozinho, mas a maturação dos temas foi feita com a banda e até de uma forma muito consensual, porque somos cinco pessoas muito parecidas, tanto a nível pessoal como musical", adianta Kiko, sorrindo ao ouvir a expressão rock and roll: "Rock? Sim, até porque quando era um rapaz novo, ali entre o final dos anos 70 e os 80, ouvia muito os Led Zeppelin, os Black Sabbath ou os Aerosmith antigos, tudo bandas de rock com uma grande influência blues. E à medida que fui crescendo musicalmente também não deixei de gostar, pelo que é natural que essa influência venha agora ao de cima." Na verdade, sublinha, gosta de música, venha ela de onde vier, e, portanto, enquanto músico a sua "suprema felicidade é poder fazer música sem constrangimentos", tal como acontece neste álbum.