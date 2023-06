Foi Robert Bresson quem escreveu, nas famosas Notas Sobre o Cinematógrafo, que o importante nos atores não profissionais "não é o que mostram mas o que escondem, e sobretudo o que não suspeitam que existe neles". Estas palavras do cineasta francês - que chamava "modelos" aos ditos não atores - ocorreram-me durante o visionamento de Os Piores, nas cenas em que um realizador age no extremo oposto dessa lógica minimalista de Bresson, tentando extrair dos seus jovens atores não profissionais emoções expressivas, de raiva ou de paixão carnal, como quem não perde um segundo para se questionar sobre os limites da arte enquanto pressiona os miúdos no sentido de obter o que deseja. Ora, questionar é aquilo que define, de maneira subtil, esta primeira obra da dupla Lise Akoka e Romane Gueret, que funciona como um filme sobre a produção de um filme independente, um olhar livre das "algemas" do cinema de mensagem, não só porque evita pregar moralismos, mas sobretudo porque escolhe observar uma determinada realidade assimilando as suas contradições.

Importa esclarecer, antes de mais, de onde vem a ligação das duas realizadoras francesas. Lise Akoka e Romane Gueret conheceram-se nas andanças das rodagens em 2015, a primeira trabalhando como diretora de casting e coach de atores, a segunda como estagiária de casting. O seu esforço conjunto na procura de pequenos atores numa região mineira do norte de França deu-lhes ideias para uma curta-metragem, Chasse Royale, que ambas realizaram no ano seguinte, tendo como tema os métodos de casting - eis então a génese da longa Os Piores, uma investigação, para além do casting, da experiência emocional dos jovens não atores numa rodagem que terá um impacto diferente em cada um deles.