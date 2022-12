Os melhores filmes de 2022 - Loving the Alien

Não foi um ano particularmente fundamental em termos de obras-primas. Começo a dar razão aos votantes da lista anual dos melhores de sempre da Sight and Sound - o cinema contemporâneo cada vez menos consegue se intrometer perante a monumentalidade dos clássicos. Ainda assim, custa-me deixar de fora desta lista os filmes de Steven Spielberg, Soderbergh ou a estreia de Maggie Gyllenhaal, bem como os últimos de Matt Reeves ou Robert Eggers. Isto num ano em que no cinema americano alguns dos nomes mais consagrados terão tido tropeções significativos, sendo que os de David O. Russell em Amesterdão e de Noah Baumbach em Ruído Branco tenham sido os mais ruidosos. Mas mesmo fora da América aconteceram desilusões, uma delas um sucesso popular: a Palma de Ouro O Triângulo da Tristeza, que mesmo não sendo tão nefasto como o pintam, é um passo em falso do maior provocador do cinema europeu, Ruben Ostlund. Pois, Godard morreu, Straub também e muitos de nós não estão nada bem, sobretudo quando levamos com a fadiga dos blockbusters dos super-heróis - a Marvel não acertou uma e Black Adam, da DC é uma desgraça sem remissão...

Olhando para esta lista onde há uma mistura de registos e de proveniências reparo que o fator do olhar perante a estranheza talvez seja um denominador comum, de Bowie aos mitos islandeses, passando pelo desconhecido de Peele ou a insondável beleza canibal de Guadagnino. Uma espécie de adoração ao "alien"...

Para afastar um signo menos positivo importa lembrar que o novo ano trará novidades de David Fincher, Martin Scorsese, Ari Lester e Michael Mann...

No que toca ao cinema português, terá sido um ano forte mesmo sem nenhuma longa-metragem a destacar-se como obra de génio, mesmo admitindo que os filmes de João Pedro Rodrigues e Cristèle Alves Meira tenham merecido toda a aclamação internacional, mas será sempre o ano em que na animação Ice Merchants, de João Gonzalez, fascinou verdadeiramente. E há ainda o caso do excelente O Lobo Solitário, de Filipe Melo, ter ficado na shortlist das curtas em imagem real nos Óscares. Um ano em que é importante sublinhar a força dos atores, em especial o elenco de Restos do Vento, onde há um Albano Jerónimo a roçar a perfeição, mas mesmo nas curtas descobriram-se criações assombrosas e aí leva a taça Adriano Luz, protagonista de Pê, de Margarida Vilanova e de O Lobo Solitário, o tal thriller à porta dos Óscares.

Se há menos pessoas a irem aos cinemas para ver cinema de autor devido ao número de estreias desenfreadas que acontecem neste pequeno mercado, não é menos verdade que há sinais de esperança com alternativas de exibição, como são os casos da nova ordem de programação da Cinescópio na Sala Fernando Lopes, em Lisboa, ou, sobretudo, a monumental ambição da programação do Batalha Centro de Cinema, no Porto, uma nova sala com curadoria própria e que já está a encomendar obras. Pelo arranque com boa frequência, há mesmo razões para um certo otimismo. Por sinal, o Trindade, o Nimas e o Ideal continuam a ser cinemas de resistência. Faltam mais salas dessas e há quem se esteja a mexer nesse sentido.

TOP 10 DO ANO

1. NOPE, Jordan Peele

2. MOONAGE DAYDREAM, Brett Morgen

3. AVATAR- O CAMINHO DE ÁGUA, James Cameron

4. ATHENA, Romain Gravas

5. OSSOS E TUDO, Luca Guadagnino

6. IRMÃO E IRMÃ, Arnaud Desplechin

7. CORDEIRO, Valdimar Jóhansson

8. C'MON, C'MON, Mike Mills

9. O QUE VEMOS QUANDO OLHAMOS PARA O CÉU, Aleksandre Koberidze

10. ANNIE ERNAUX- OS ANOS SUPER 8, Annie Ernaux, David Ernaux-Priot