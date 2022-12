Os melhores filmes de 2022 - História(s) da cinefilia

Em 1980, quando morreu Roland Barthes, Eduardo Prado Coelho escrevia que, "agora", já não seria possível viver a expectativa de descobrir o próximo livro de Barthes... Sentimos algo de semelhante face à notícia da morte de Jean-Luc Godard, no dia 13 de setembro, contava 91 anos - aquele que foi, de uma só vez, o Rembrandt e o Beethoven do cinema no século XX deixou-nos um legado marcado por uma interrogação que, conscientemente ou não, cada um de nós vai protagonizando: como continuar a ser espectador de cinema?

Do imenso legado de Godard, as suas monumentais História(s) do Cinema (1989-1999) fazem mais sentido do que nunca. De facto, para o espectador solitário, o cinema passou a existir num labirinto de circuitos sem centro, privado e galáctico, alimentado por contrastes delirantes. Exemplos? Este foi o ano em que uma superprodução de raiz europeia, A Oeste Nada de Novo, de Edward Berger, foi apenas vista em streaming, enquanto nas salas pudemos reencontrar títulos de autores clássicos como John Cassavetes e Rainer Werner Fassbinder...

Os filmes não são "bons" nem "maus" por causa das atribulações da sua difusão, mas é um facto que existem através delas. Ser cinéfilo passou a ser uma arte bizarra, por vezes desgastante, sem deixar de ser empolgante (na certeza de que a cinefilia de cada um não se mede pela sua maior ou menor proximidade dos pontos de vista do crítico A, B ou C).

Exemplo revelador do estado das coisas será outro filme que, entre nós, não passou pelas salas: Blonde, a tragédia de Marilyn Monroe revista por Andrew Dominik a partir do romance de Joyce Carol Oates. A sua condição de objeto do streaming não apaga o facto de tudo o que nele descobrimos - da composição de Ana de Armas às memórias da "idade de ouro" de Hollywood - estar ferido pelo desejo radical de ser mostrado no grande ecrã de uma sala escura. Será preciso sublinhar que, perversamente, o streaming se alimenta, assim, das glórias mitológicas do classicismo?

O certo é que estamos a libertar-nos da equação maniqueísta do consumo (salas "ou" plataformas), tentando encontrar uma nova maturidade do olhar (salas "e" plataformas). Até porque o enfraquecimento simbólico da retórica dos super-heróis, efeitos especiais e afins tem sido acompanhado por um fascinante reencontro com o pulsar dos mais variados realismos - realismo da descoberta dos lugares do planeta Terra (Das Profundezas), realismo da vibração trágica dos corpos (Recreio), realismo "apenas" da presença dos corpos (Causeway).

Criadores serenamente não alinhados - penso em Cronenberg ou Guadagnino - teimam em lembrar-nos que o mundo não se esgota nos clichés de um jornal televisivo e, por isso mesmo, resiste ao piedoso determinismo com que tentamos formatar os seus significados. O que, bem entendido, implica uma disponibilidade mental todos os dias censurada pelo hedonismo mediático. Ou em termos cinematográficos: Cronenberg e Guadagnino filmam a nitidez da morte no coração da vida. Os seus filmes, a começar pelos títulos, arriscam tanto de profético (Crimes do Futuro) como de visceralmente carnal (Ossos e Tudo) - ninguém disse que a cinefilia é um jantar de gala.

TOP 10 DO ANO

1. DAS PROFUNDEZAS, Michelangelo Frammartino

2. CRIMES DO FUTURO, David Cronenberg

3. BLONDE, Andrew Dominik

4. RECREIO, Laura Wandel

5. CAUSEWAY, Lila Neugebauer

6. OSSOS E TUDO, Luca Guadagnino

7. IRMÃO E IRMÃ, Arnaud Desplechin

8. UM FILME EM FORMA DE ASSIM, João Botelho

9. PATHOS, ETHOS, LOGOS, Joaquim Pinto, Nuno Leonel

10. MOONAGE DAYDREAM, Brett Morgen

