Impossível fugir à perseguição literária de Ana Teresa Pereira



Nas três partes em que o mais recente livro de Ana Teresa Pereira se divide há sempre alguém que espreita sobre o ombro de outro personagem para ver o que este está a fazer. É assim também que o leitor continua a sentir-se com as histórias da escritora e em Os Perseguidores essa sensação de que as páginas foram escritas com um destinatário universal não desaparece. Mais, tal como a personagem da terceira parte diz - "Inclinava-me sobre o ombro dele a vê-lo trabalhar. Tinha esse direito" -, o leitor não deixa de se sentir à vontade para devorar este trio de situações, que chegou às livrarias nas últimas semanas de dezembro, sem incómodo algum e até de uma única vez.