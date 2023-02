Há décadas a fazer cinema de realismo social de vanguarda, os manos Dardenne continuam teimosamente iguais a si próprios. Em Tori e Lokita até estão mais pessimistas. Mostram a história de duas crianças africanas sem papéis na Bélgica, Lokita, adolescente e despachada, Tori, mais novo e vulnerável. Enquanto tentam obter visto para serem reconhecidos como refugiados os dois imigrantes sobrevivem a todo o custo mas, para tal, caem numa máquina mafiosa que os explora como correios de droga e mão-de-obra ilegal.

Luc e Jean-Pierre filmam este sufoco como um jogo de crianças, coisa que dá ao filme uma estrutura bem inquietante. Na verdade, Tori e Lokita é um thriller de realismo social que explode no pior dos pesadelos. Uma tragédia seca embalada com uma secura dos infernos. Mais do que nunca, os Dardenne apontam para a criação de um suspense do real. Pode não ser coisa nova, mas a desumanidade em estado puro dá para isso. Antes de começar a conversa com o DN nos encontros Unifrance, os dois irmãos confessavam estar espantados com o facto de Le Jeune Ahmed, o anterior filme, continuar inédito em Portugal.