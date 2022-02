Era uma Lisboa fervilhante, a daqueles últimos anos da década de 70, em que a liberdade recentemente recuperada se materializava, também, numa nova movida noturna, à boleia dos bares onde acontecia de tudo um pouco e havia espaço para todos. Para Gimba e Jorge Galvão, então "pouco mais que adolescentes", foi a oportunidade perfeita para mostrarem as suas primeiras canções, muitas delas escritas no tempo em que ambos estudavam na Escola António Arroio. "Na altura era nos bares que tudo acontecia, havia sapateado com o Michel, aquilo a que hoje se chama de stand up comedy com o Miguel Guilherme e especialmente uma oferta enorme de concertos. Ali entre os nossos 17 e 20 anos tocámos muito nesse circuito", recorda Gimba, que também com Jorge Galvão formaria pouco tempo depois os Afonsinhos do Condado, depois de à dupla se juntar também o baixista Nuno Faria. "Um dia, quando ainda morava em casa da minha mãe, tocou o telefone e do outro lado estava o Tozé Brito, a dizer que nos queria contratar. Nessa altura já tocávamos com o Nuno e começámos a compor coisas muito giras a três. Quando finalmente gravámos o disco dos Afonsinhos, já foi com outras canções e estas acabaram por ficar para trás", explica.

Não só nunca foram gravadas, como todo e qualquer registo das mesmas também já não existia. Todas as cassetes gravadas na altura, entre as quais a do primeiro concerto da dupla, quando a 20 de julho de 1978, abriram, em Lagos, para a Go Graal Blues Band de Paulo Gonzo, desapareceram com o tempo, bem como quaisquer blocos ou cadernos com letras escritas. Foi portanto necessário "um curioso trabalho de arqueologia cerebral", apenas com recurso à (boa) memória dos dois intervenientes, que assim conseguiram recuperar vinte e duas dessas canções, dezoito das quais integram o agora o recém-editado álbum Os Imparáveis Tiroliro & Vladimir. "De vez em quando, quando estávamos juntos, tocávamos algumas destas canções, por isso nunca ficaram totalmente esquecidas", afirma o músico, que deve no entanto à sua mulher, Tita, a recuperação do repertório. "Desafiou-nos para fazer um espetáculo com estas canções, para apresentar no Clube Royale, um espaço que ela abriu na Rua do Poço dos Negros, em 2015. E assim surgiu o objetivo de as registarmos também num disco, que deveria ter saído em 1980 e não deveria ter sido muito diferente deste", conta.