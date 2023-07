Os filmes trouxeram os seus fantasmas

Como é que os filmes de um festival reflectem o momento presente do próprio cinema? A primeira resposta que ocorre face a mais uma edição do Curtas Vila do Conde não será muito diferente da que daríamos a propósito de qualquer outro festival, grande ou pequeno, temático ou generalista. A saber: podemos voltar a encontrar em Vila do Conde uma montra plural de um tempo (o nosso tempo) em que o cinema mais interessante ou, pelo menos, com mais gosto do risco nem sempre consegue resistir aos poderes de uma difusão sustentada por um marketing que privilegia a repetição formal, a beatice tecnológica e o populismo narrativo.

Lembremos, por isso, essa evidência que, em 2019, Quentin Tarantino consagrou através de um título que é, de uma só vez, uma celebração mitológica e um programa de trabalho: Era uma Vez em Hollywood. A sua significação, que envolve também uma postura moral, implica um método paciente e obstinado: é preciso, é mesmo culturalmente e comercialmente vital, não esquecer as memórias do cinema - e o que nessas memórias continua a falar para o nosso presente.

Memórias de Gene Tierney

Há uma maneira prática de descrever este estado de coisas. Ou seja: muitos filmes contemporâneos nascem de exercícios de recuperação e contemplação de referências do passado. Citando tais referências? Sim, sem dúvida, embora de modo diferente daquele que gerou as maravilhas da citação nos tempos heróicos da Nova Vaga francesa, nomeadamente na filmografia de Jean-Luc Godard (e desde a sua longa-metragem de estreia, O Acossado, em 1960). Aí, enraizando-se numa lógica de homenagem, a citação envolvia também um princípio de criação: citar era já fabricar novas formas, diferentes narrativas, inusitadas personagens.

Agora, a citação é um assombramento. Os filmes que citam outros filmes trazem consigo todos os fantasmas dos originais, ou melhor, os próprios filmes citados passaram a existir como fantasmas de uma cinefilia cuja paixão primitiva não encontra equivalente no consumismo actualmente dominante.

Veja-se o fascinante Exotic Words Drifted, de Sandro Aguilar (programado na Competição Experimental). Mesmo sem conhecer a maior parte dos títulos que vão ser exibidos em Vila do Conde - e a oferta é, de facto, tão espectacular quanto motivadora -, atrevo-me a dizer que não haverá muitos filmes que possam aproximar-se do espírito, realmente experimental, desta proposta. Além de que a palavra "espírito" nos recorda que está em jogo qualquer coisa à beira do indizível...

Que acontece, então? Pois bem, Sandro Aguilar recupera imagens de um melodrama com quase 80 anos - Leave Her to Heaven (1945), de John M. Stahl, entre nós estreado como Amar Foi a Minha Perdição -, reproduzindo-as... em negativo! Enfim, a descrição é insuficiente e pouco esclarecedora, até porque o filme de Stahl foi rodado em Technicolor. O que vemos agora é uma "passagem" a negativo, como se as imagens originais fossem a preto e branco. Em alguns breves momentos, há uma imagem em positivo da actriz principal, Gene Tierney (que um ano antes protagonizara o mítico Laura, de Otto Preminger); noutros, o ecrã surge dividido por uma linha vertical, contrapondo dois diferentes tratamentos da imagem (digamos, para simplificar, um positivo, outro negativo).

Apesar de, no final, ser citado o diálogo que justifica o título Exotic Words Drifted (qualquer coisa como: "palavras exóticas moveram-se à deriva") não escutamos os ambientes do filme de Stahl, antes pequenos apontamentos sonoros mais ou menos "naturalistas" em relação ao que vemos. Em resumo: o novo filme existe como uma variação jazzística do filme mais antigo.

Olhar e escutar

Veja-se também a memória proposta por Pedro Bastos em Flyby Kathy (Competição Nacional). Neste caso, o "objecto" do passado é uma actriz do cinema pornográfico do começo da década de 1980, Kathy Harcourt, cuja morte, em 1984, por algumas fontes atribuída a elementos do crime organizado, nunca foi esclarecida.

O cruzamento de imagens e vozes, incluindo registos da própria Kathy Harcourt, define um mapa "biográfico" que é tanto mais ambíguo e, por assim dizer, teatralizado quanto tudo se passa a partir da actividade de alguém (o próprio Pedro Bastos) que se apresenta como gestor e investigador de um pequeno "circo" de película, máquinas e ecrãs. Neste caso, o cinema expõe-se como instrumento dúplice, real e surreal, de prospecção da morte e dos seus silêncios.

Robert De Niro: em quantas línguas se pode dizer 'Taxi Driver'? © DR

Na secção InFocus, um filme de 2006, realizado por Haroun Farocki e Antje Ehmann, ajuda-nos a relativizar tudo isto, mesmo se os resultados da sua proposta têm tanto de objectivo como de subjectivo. Chama-se Dobragem (Synchronisation) e é, de facto uma pequena coleção (pouco mais de 3 minutos) de uma mesma cena dobrada em sete línguas. Que cena? O célebre diálogo de Robert De Niro para a câmara de filmar, em Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, perguntando se "estás a falar comigo" (Are you talking to me?).

A colagem das mesmas imagens com diferentes línguas (e diferentes vozes, obviamente, incluindo a versão original) gera um estranho efeito paradoxal, para não dizer paroxístico. Dir-se-ia que De Niro vai reaparecendo como um ser cada vez mais volátil, existindo através de palavras que não pertencem ao seu corpo (seis das sete vezes...), ao mesmo que o perverso efeito de "loop" nos faz reconhecer, ainda que de modo subconsciente, que o cinema não é mais nem menos que isto: imagens e sons. O que nos reconduz ao princípio, lembrando-nos que, em formato curto ou longo, o grande desafio cinéfilo consiste em não desistir de olhar e escutar.