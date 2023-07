Um Papa cinéfilo? Com certeza. Eis uma faceta de Francisco que por estes dias está ao alcance de crentes e não-crentes. Filme favorito? Parece que é A Estrada (1954), de Federico Fellini. A revelação surgiu em 2013, numa entrevista com o padre jesuíta Antonio Spadaro em que o Sumo Pontífice realçou a importância da cultura cinematográfica ("deveríamos falar sobre cinema", disse), no seu caso pessoal incentivada por pais que durante a infância e adolescência o levavam a ver filmes com regularidade. Foi nesses anos de crescimento na Argentina que Jorge Bergoglio teve contacto com La Strada, talvez identificando na aparência chapliniana de Giulietta Masina algo do humanismo e vulnerabilidade que são uma constante nas personagens do pequeno ciclo que a Cinemateca, em Lisboa, vai apresentar nos últimos dias do mês, em parceria com a Jornada Mundial da Juventude.

É lógico, por isso, que A Estrada seja o primeiro filme em exibição esta sexta-feira (às 15.30), na Sala Félix Ribeiro, trazendo de volta ao grande ecrã esse título da fase inicial da obra de Fellini, protagonizado pela sua mulher. Na história de Gelsomina, a jovem pobre e inocente que é vendida a um homem musculado e bruto, Zampanò (Anthony Quinn), encontramos a dimensão trágica de uma figura circense que embate na dureza do mundo com uma certa poesia dolorida.