O cancelado e quase perdoado Johnny Depp é a figura mais esperada deste arranque do Festival de Cannes. O ator americano é a estrela de Jeanne du Barry, o filme de época de Maiwenn que tem honras de sessão de abertura. Depp é o Rei Luís XV, monarca conhecido pelas suas relações com as suas amantes, em especial Jeanne, interpretada pela realizadora. O filme só terá estreia em Portugal em novembro, mas em França é já amanhã o seu lançamento já controverso também por alegados problemas nas filmagens entre Depp e Maiwenn. Um evento de abertura perfeito para um "red carpet" mediático e para Depp voltar a ser a figura central, ele que depois do famoso divórcio com Amber Heard foi posto de lado pelos estúdios americanos e visto como personagem masculino tóxico. Ainda assim, é bom lembrar que festivais como San Sebastián ou Zurique, em pleno período desse cancelamento, não o deixaram cair e chegaram mesmo a homenageá-lo.

Cannes com muitos portugueses