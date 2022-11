No dia em que a Amazon lançou os primeiros dois episódios da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, a 1 de setembro, 25 milhões de pessoas abriram o Prime Video para ver a estreia. A série, que teve um super orçamento de 700 milhões de dólares, registou a melhor estreia de sempre na plataforma e foi um sucesso no mercado do streaming. Há muito que os fãs esperavam pelo regresso da saga aos ecrãs depois da trilogia que bateu recordes nos cinemas entre 2001 e 2003. Mas alguns desses fãs tiveram uma reação negativa ao elenco escolhido, como o ator Ismael Cruz Córdova percebeu quando começou a receber ataques racistas e ameaças de morte.

"O apoio dos fãs não cancela o ódio. É algo que não devia existir, de todo", disse o ator ao DN, num evento informal que a Amazon organizou em Los Angeles.