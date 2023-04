A Searchlight preferiu colocar as fichas em Os Espíritos de Inisherin e este Império da Luz ficou injustamente afastado da corrida à temporada dos prémios do ano passado.

Saúde mental e cinefilia. É por aqui que esta história de como o cinema nos salva vai dar. Na promoção do novo filme de Sam Mendes, Império da Luz, no final do ano passado, o DN esteve numa conferência de imprensa com o realizador e o seu elenco. Uma conferência virtual onde se sentiu uma ligação forte entre todos. Nesta altura, antes das nomeações dos Óscares serem públicas, ninguém poderia acreditar que o filme teria ordem da Disney para não estrear nas salas em certos países. Foi o que aconteceu em Portugal onde está agora em streaming na Disney +. Um filme que, ironicamente, é sobre a glória de ver cinema numa sala de cinema. Desfeito injusto para uma celebração também dos anos 1980 numa Inglaterra em tempos de grande viragem social.

Para Sam Mendes, por todos os motivos, este é o seu filme mais pessoal: " cresci sozinho com a minha mãe e muito deste filme nasce da minha memória de ser filho único de uma mãe solteira que se debatia com uma doença mental. Muito daquilo que passei está refletido na personagem da Olivia Colman. Por outro lado, em todo o meu cinema, se olharmos para os meus filmes, também nunca vamos encontrar famílias funcionais, mesmo que tal não tenha sido consciente".