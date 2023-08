"Olhámos para os erros passados". O Sol da Caparica arranca esta quinta-feira

O Parque Urbano da Costa da Caparica abre esta quinta-feira portas para receber nomes como Ivandro, Wet Bed Gang, Carolina Deslandes e Mariza. O Sol da Caparica está de volta até dia 20 com música em português e um novo palco.

A 8ª edição do festival retoma os iniciais quatro dias, mas com datas diferentes. "Este foi um ano atípico por causa da Jornada Mundial da Juventude. O Meo Sudoeste andou uma semana para a frente e achámos que devíamos andar também uma semana para a frente para que os festivaleiros todos pudessem usufruir de todos os festivais", disse Zahir Assanali, presidente do Grupo Chiado, em conversa com DN na visita de imprensa.

Recentemente um dos artistas confirmados, T-REX, cancelou a sua atuação devido ao festival não assegurar "as condições essenciais para a realização do concerto", escreveu o artista numa publicação na sua conta de Instagram.

Sobre a situação Zahir Assanali afirmou que o músico achou que não devia vir. "Cancelou porque não reunia as condições que ele queria para o festival. Nós temos o espaço que temos e ele achou que não devia vir e foi substituído pelo Julinho KSD. Nós só queremos gente que queira estar no nosso festival", explicou.

Relativamente aos problemas na edição passada, o presidente do Grupo Chiado assegurou que houve uma evolução. "Nós olhámos para os erros passados, melhorámos, evoluímos e crescemos".

Este ano, foram feitas alterações no recinto com uma nova área VIP, um espaço de mobilidade reduzida, com mais espaço para estacionamento - mais 3 mil lugares - e transportes até às cinco da manhã.

O palco LS&Republicano é outra das novidades com uma vertente mais casual do festival com interação do público com os artistas, entre eles Sertanejinho, Carnafeste Porbatuka. O festival passa assim a ter cinco palcos. "Temos mais um palco este ano. O facto de termos mais um palco faz com que tenhamos mais animação", referiu.

De portugueses para portugueses

Como nas edições anteriores, cerca de 60% dos festivaleiros serão portugueses. "Temos muita gente que vem da diáspora, muita gente imigrante. Mas é um festival nosso. É um festival de portugueses para portugueses", disse.

© Rita Chantre / Global Imagens

Os Wet Bed Gang vão atuar esta sexta-feira pela terceira vez no Sol da Caparica com "um bom espetáculo e uma confusão organizada". "Nós fomos dos últimos a ser anunciados mas os nossos putos já sabiam e aguardam até sermos anunciados", acrescentaram em conversa com DN.

© Rita Chantre / Global Imagens

Já a artista Jura vai estrear-se no dia 19 no palco Kavi Music. A artista veio à edição passada como espectadora e este ano irá subir ao palco. "Estou muito entusiasmada. Vim no ano passado pela primeira vez assistir. Só o facto de estarmos na praia é muito fixe. É um festival que celebra a música lusófona e por isso estou muito feliz", disse ao DN.

Os preços dos bilhetes diários são 23 euros.

Cartaz Sol da Caparica

© Rita Chantre / Global Imagens

Dia 17 - quinta-feira

Palco DOM TÁPPARO

Carolina Deslandes - 19h

Paulo Gonzo - 20h10

Poesia Acústica - 21h20

Dillaz - 22h30

Léo Santana - 23h40



Palco KAVI MUSIC

Ary - 18h30

Sippinpurpp - 19h40

Domingues - 20h30

Desconectados - 22h

Fernando Cunha - 23h10



Dia 18 - sexta-feira

Palco DOM TÁPPARO

Valete - 19h

Bispo - 20h

José Cid - 21h

MC Pedrinho - 22h

Julinho KSD - 23h

Wet Bed Gang - 00h20



Palco KAVI MUSIC

Stewart Sukuma - 18h30

África Negra - 19h40

Ferro Gaita - 20h50

Yola Semedo - 22h

Tabanka Djaz - 23h10



Dia 19 - sábado

Palco DOM TÁPPARO

Chico da Tina - 19h

João Pedro Pais - 20h20

Deejay Telio - 21h40

Mariza - 23h

Nininho Vaz Maia - 00h20



Palco KAVI MUSIC

Beatriz Rosário - 18h30

Jüra - 19h40

Kappa Jotta - 20h50

Gama & Guga - 22h

Badoxa - 23h10



Dia 20 - domingo

Palco DOM TÁPPARO

Bateu Matou - 19h

Excesso - 20h

Regula - 21h

Ivandro - 22h

Matias Damásio - 23h

Lon3r Johny & Plutonio - 00h



Palco KAVI MUSIC

Rita Rocha - 18h30

Supa Squad - 19h40

Pedro Mafama - 20h50

Pérola - 22h

Ena Pá 2000 - 23h10



OUTROS DESTAQUES

Dia 17 - Fernando Rocha

Dia 18 - Tio Jel, Tributo Marília Mendonça

Dia 20 - Kura, Vitor Kley